Ciao Darwin 9, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, venerdì 23 febbraio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, va in scena un nuovo appuntamento con "Ciao Darwin 9", lo show "comico.antropologico" condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L'avventura esilarante alla scoperta delle stravaganze e delle idiosincrasie dell'uomo moderno, giunge al suo capitolo conclusivi, con una sfida che, in un certo qual modo, celebra lo show stesso. Scopriamo qualcosa in più.

Ciao Darwin Giovanni 8.7 – Anticipazioni del 23 febbraio

Il decimo e ultimo appuntamento con la nona edizione di "Ciao Darwin" non può che essere un'esplosione di divertimento e satira. La coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci accompagna con il brio che li contraddistingue in uno show-antropologico irriverente e spesso provocatorio, calando i telespettatori in un' analisi da ridere delle caratteristiche dominanti dell'uomo e della donna nel Terzo Millennio. Il risultato è ilare e grottescho ma - perchè no - con qualche lampo riflessivo sull'umanità.

L'edizione che si appresta alle ultime battute ha avuto come sottotitolo "Giovanni 8.7", da un significativo e celebre passo del Vangelo; e nell' esplorare le dimensioni del peccato e della perfezione umana mette questa sera a confronto il senso ultimo di questa stagione e la storia stessa del programma. Il duello, infatti, è tra "Darwin Giovanni 8.7" e "Darwin Story", dove i partecipanti che si sono distinti nella nona edizione si confronteranno con i protagonisti delle stagioni precedenti. Le sfide semiserie che dello show viaggiano dunque dalla nascita del programma stesso (1998) e il presente.

Nel corso della serata saranno assegnati una serie di premi "Darwin di Donatello" (il nome fa il verso ai "David di Donatello" cinematografici) alle eccellenze emerse in tutte le edizioni del programma. I riconoscimenti celebrano il miglior look, la faccia più tosta, le performance più memorabili e la "Miss Darwin".

A guidare le due squadre ci sono Alex Belli e Daniela Martani, mentre per l'occasione assisteremo al ritorno sia della Madre Natura israeliana Orian Ichaki che del Padre Natura polacco Lukasz Zarazowski. La giuria, composta dalle 200 persone del pubblico presente in studio, avrà il compito di decretare la squadra vincitrice assegnando i punteggi alle varie prove. Un'ultima puntata che vuole essere una summa di tutto il "Ciao Darwin Pensiero".



“Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è di Roberto Cenci.

Dove vedere Ciao Darwin 9 in tv e in streaming (23 febbraio 2024)

L'ultima puntata stagionale di "Ciao Darwin 9" va in onda oggi, 23 febbraio, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Gli episodi dello show sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, in diretta streaming e on demand.

