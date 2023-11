Circeo, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, martedì 14 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la miniserie in tre serate "Circeo" Per la prima volta in chiaro, dopo essere stata proposta da Paramount +, la fiction racconta uno sconvolgente e celebre caso di cronaca. Curiosamente, dopo lo sconvolgente evento il punto di vista è affidato a un personaggio fittizio ma emblematico: quello dell'avvocato Teresa Capogrossi (interpretata da Greta Scarano).

Circeo, prima puntata: le anticipazioni

La vicenda ha inizio il 29 settembre 1975. Donatella e Rosaria si preparano ad andare ad un appuntamento con due ragazzi, Gianni Guido e Angelo Izzo, che hanno conosciuto in un bar. I due le convincono a seguirli presso una villa sul Circeo di un loro amico, dove potranno organizzare una festa. Per le due giovani è l'inizio di un incubo: Guido e Izzo sono due militanti neofascisti con precedenti a loro carico per abuso sessuale e presto iniziano ad abusare delle ragazze. Ai due si aggiunge un terzo ragazzo, Aldo Ghira. Dopo un giorno e mezzo Rosaria viene picchiata e annegate, dunque uccisa. Dopo una cena consumata da Guido in compagnia dei suoi familiari, vediamo Donatalla subire nuove violenze, dopodiché si finge morta.

I tre giovani meditano su come sbarazzarsi dei due corpi, dopodiché li mettono all'interno di un'auto, che abbandonano poi in strada. Mentre Rosaria è realmente morta, Donatalla rumoreggia nel bagagliaio,: per fortuna un metronotte allerta le forze dell'ordine, che intervengono per ispezionare l'auto. La polizia ritrova dunque Rosaria, senza vita, e Donatella, ferita ma ancora viva e prontamente soccorsa. A questo punto entra in scena Teresa Capogrossi, giovane avvocato idealista, che costruisce presto un dialogo di fiducia con Donatella. Quest'ultima la assume come sua avvocata: la Capogrossi si batte con l'intento di veder riconosciuto l’abuso sessuale come un reato contro la persona.

"Circeo" è una serie in tre puntate diretta da Andrea Molaioli e prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Francesca Longardi per Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e Vis e Paramount+. Il cast comprende Greta Scarano (Teresa Capogrossi), Ambrosia Caldarelli (Donatella Colasanti), Angelo Spagnoletti (Saverio Vitale), Francesca Antonelli (Maria Colasanti), Benedetta Cimatti (Gioia), Guglielmo Poggi (Angelo Izzo), Claudio Castrogiovanni (Rocco Mangia).

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 14 novembre)

La prima puntata di "Circeo" va in onda oggi, 14 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

