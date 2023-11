Circeo, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, martedì 20 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1 trasmette il secondo episodio - di tre . della miniserie "Circeo". Racconto di del celebre episodio di cronaca datato 1975: le trentasei ore di violenze e torture su due ragazze, - una delle quali fu uccisa - da parte di tre giovani fascisti della Roma bene. La miniserie dà voce a Donatella, la sopravvissuta, e all'avvocato Teresa Capogrossi (personaggio inventato), che si batte in nome della giustizia.

Circeo, seconda puntata: le anticipazioni

Il primo episodio della serata dà inizio alla lunga vicenda processuale per garantire giustizia a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. La data è quella del 30 giugno 1976 e i protagonisti del banco degli imputati sono Gianni Guido e Angelo Izzo, mentre Andrea Ghira si è misteriosamente eclissato. A rappresentare gli imputati ci sono rinomati avvocati penalisti; Donatella Colasanti ha dalla sua Teresa Capogrossi e Fausto Tarsitano. Mentre l'attenzione dell'opinione pubblica cresce di giorno in giorno, al di fuori delle aule del tribunale le donne impegnate nel movimento femminista trasformeranno Donatella Colasanti in un simbolo della loro lotta, offrendole un sostegno incondizionato. Con i primi esiti positivi del processo, la giovane deve affrontare il momento più difficile: testimoniare nella cosiddetta "villa degli orrori".

Nel secondo episodio della serata (e quarto della miniserie), nonostante le difficoltà, Donatella Colasanti Donatella Colasanti raggiunge con successo il suo obiettivo: una dinamica che la costringe a rivivere le dolorose esperienze vissute e le violenze subite nei giorni critici della villa. In questo difficile percorso, il sostegno di Saverio e Teresa si rivela fondamentale: la solidarietà e la comprensione reciproca tra i personaggi diventano pilastri su cui la giovane può contare mentre affronta il processo legale. In particolare, Teresa, percependo l'empatia di Saverio nei confronti della situazione della ragazza, decide di aprirsi con lui, creando così un legame più profondo tra i due personaggi. La connessione tra Donatella, Saverio e Teresa diventerà un elemento cruciale negli sviluppi del processo.

"Circeo" è una serie in tre puntate diretta da Andrea Molaioli e prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Francesca Longardi per Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e Vis e Paramount+. Il cast comprende Greta Scarano (Teresa Capogrossi), Ambrosia Caldarelli (Donatella Colasanti), Angelo Spagnoletti (Saverio Vitale), Francesca Antonelli (Maria Colasanti), Benedetta Cimatti (Gioia), Guglielmo Poggi (Angelo Izzo), Claudio Castrogiovanni (Rocco Mangia).

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 14 novembre)

La seconda puntata di "Circeo" va in onda oggi, 21 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV