Circeo, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, martedì 28 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1 va in onda il terzo e ultimo appuntamento con la miniserie "Circeo", che ha raccontato il celebre caso di cronaca datato 1975. Un lavoro approdato sulla prima rete della Rai in un momento storico dove la lotta contro la violenza sulle donne è più viva e urgente che mai. Di conseguenza, la visione dell'ultima puntata della miniserie con Greta Scarano, non può che essere consigliabile.

Circeo, ultima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata, viene emesso il verdetto che cambierà il corso delle vite di Izzo, Guido e Ghira, condannati all'ergastolo nel processo di primo grado. Teresa Capogrossi, intensificando il suo impegno per i diritti delle donne, decide di sostenere attivamente Tina Lagostena Bassi. Questo nuovo fervore la allontana in modo forse definitivo da Saverio, mentre Donatella, desiderosa di ricominciare, si avventura in una ricerca di occupazione e si rifugia nella sua passione per il teatro. Tuttavia, il peso dell'orrore subito continua a farsi sentire, poiché la definizione persistente di "ragazza del Circeo" la segue come un'ombra. Ma nuovi impegni sorgono presto: la ragazza deve affrontare una nuova sfida: il processo d'appello, il cui verdetto potrebbe mettere in discussione la sentenza di primo grado e influenzare significativamente il suo futuro. Intanto la determinazione di Teresa a far luce sulla realtà di uno stupro la spinge a concepire uno dei primi documentari televisivi sulla questione.

Nel secondo episodio della serata, quello che chiude la miniserie, la narrazione fa un balzo in avanti di cinque anni rispetto alla pronuncia della sentenza di primo grado. Anche se l'attenzione mediatica sulla tragedia del Circeo è adesso ridotta, il processo d'appello inizia, e gli avvocati Tarsitano e Lagostena Bassi si battono strenuamente per confermare la condanna all'ergastolo, garantendo giustizia a Donatella Colasanti. Saverio, presente in veste di fotoreporter e sostenitore di Donatella, trova un'occasione per riavvicinarsi a Teresa. Dopo la sentenza d'appello, i protagonisti si trovano di fronte a una svolta cruciale nella loro travagliata vicenda. Ora, la speranza di voltare pagina e di iniziare una nuova vita diventa un obiettivo tangibile.

"Circeo" è una miniserie in tre puntate diretta da Andrea Molaioli e prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Francesca Longardi per Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e Vis e Paramount+. Il cast comprende Greta Scarano (Teresa Capogrossi), Ambrosia Caldarelli (Donatella Colasanti), Angelo Spagnoletti (Saverio Vitale), Francesca Antonelli (Maria Colasanti), Benedetta Cimatti (Gioia), Guglielmo Poggi (Angelo Izzo), Claudio Castrogiovanni (Rocco Mangia).

Dove vederlo in tv e in streaming (28 novembre)

La terza e ultima puntata di "Circeo" va in onda oggi, 28 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

