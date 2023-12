Da noi... a ruota libera, anticipazioni e ospiti della Vigilia di Natale

In più di una occasione, nel corso delle ultime settimane, "Da noi... a ruota libera" si è fermato per lasciare spazio a manifestazioni varie (dallo "Zecchino d'oro" alla maratona di beneficenza "Telethon". Non senza sorpresa, Rai 1 ha deciso di recuperare terreno al programma domenicale di Francesca Fialdini, in onda anche in occasione della Vigilia di Natale, come sempre a partire dalle 17.20, in una puntata registrata.

In tale circostanza la conduttrice intervista una sua illustre collega: Alessia Marcuzzi. Da molti anni una delle figure femminili più conosciute e apprezzate del piccolo schermo, la Marcuzzi è sempre stata una presenza di spicco nei palinsesti di casa Mediaset. Lo scorso gennaio ha fattoil suo debutto ufficiale su Rai 2 nel nuovo format "Boomerissima". Caratterizzato da sfide tra Vip Boomer (coloro che hanno vissuto gli anni ’80 e ’90) e Millennial (celebrity appartenenti al nuovo millennio), il programma ha avuto una seconda edizione, terminata il 5 dicembre. L'incontro di oggi rappresenta un'occasione per ripercorrere la carriera della Marcuzzi, tra successi passati e progetti futuri; senza per questo dimenticare storie di vita privata.

L'altro ospite di questo appuntamento speciale con "Da noi... a ruota libera" è Massimiliano Ossini. Già apprezzato conduttore del quotidiano "Uno Mattina", torna alla guida del programma "Linea Bianca - Storie di Montagna", dal 23 dicembre. In onda il sabato pomeriggio su Rai 1, la trasmissione offre agli spettatori racconti avvincenti e suggestivi legati alle tante meraviglie delle montagne.

In ogni puntata di "Da noi... a ruota libera", gli ospiti affrontano una varietà di emozioni, condotti dalla "ruota", un mezzo che offre indizi, suggerimenti, ricordi e rivelazioni, tra leggerezza e intrattenimento.