Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Elena Sofia Ricci e gli altri ospiti di oggi

Nella nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" Francesca Fialdini accoglie in studio un eterogeneo gruppo di ospiti, ognuno dei quali porta con sé un bel bagaglio di esperienze professionali e private.

Tra di loro, Gabriele Cirilli, noto comico che ha conquistato il pubblico sia sul palcoscenico teatrale che in televisione: da qualche anno lo vediamo ospite fisso a "Tale e Quale Show" e le sue molteplici derivazioni. Ieri sera e sabato prossimo Rai 1 trasmette le due puntate della versione sanremese dello show condotto da Carlo Conti. Cirilli fa ancora una volta coppia con Francesco Paolantoni: i due sono i protagonisti di alcuni dei duetti canori più divertenti del piccolo schermo, con imitazioni talvolta ai limiti del surreale.

Francesca Fialdini accoglie poi in studio Elena Sofia Ricci. L'amata attrice sarà al cinema con "Volare", primo film da regista di Margherita Buy, in uscita dal 22 febbraio nelle sale cinematografiche. Tre volte vincitrice del David di Donatello, Elena Sofia Ricci è inoltre tra i volti più apprezzati anche del piccolo schermo, dal 2011 al 2023 protagonista della celebre fiction "Che Dio ci aiuti".

Altro ospite di giornata è Claudio Gioè, protagonista della terza stagione della serie di successo "Makari", in onda su Rai 1 a partire da oggi, 18 febbraio, dove interpreta il ruolo del giornalista e investigatore Saverio Lamanna.

Per finire, interviene in studio Sara Turetta, una figura impegnata, fondatrice e presidente dell'associazione "Save the dogs and other animals", che ha dedicato la sua vita alla causa dei diritti degli animali, rivoluzionando il suo percorso personale per difendere le creature senza voce.

In ogni puntata di "Da noi... a ruota libera", gli ospiti saranno coinvolti in una serie di spunti e stimoli, guidati anche dalla "ruota" che fornirà indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e intrattenimento.