Da noi... a ruota libera, Selvaggia Lucarelli e gli altri ospiti di oggi

Non è domenica pomeriggio su Rai 1 senza "Da noi... a ruota libera", in onda oggi con una nuova puntata: Francesca Fialdini è la conduttrice di questo mix di storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica, che talvolta convivono con quelli di persone comuni, capaci di dirigere la propria ruota nella giusta direzione.

In questo nuovo appuntamento con lo show, interviene in studio Selvaggia Lucarelli, affermata giornalista, blogger e conduttrice radiofonica. Da poche settimane è tornata a vestire gli abiti di giudice dello show del sabato sera di Rai 1 "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci. La Lucarelli compone l'affiatata giuria affiancando Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

La Fialdini accoglie poi in studio l'attrice, Claudia Pandolfi, presente insieme a Giacomo Giorgio e Emanuele Di Stefano: i tre sono tra protagonisti di "Noi siamo leggenda", il nuovo teen drama diretto da Carmine Elia, che debutta su Rai 2 il 22 novembre. La serie racconta le storie di un gruppo di adolescenti fuori dal comune, che affrontano le sfide e le difficoltà dell'essere giovani adulti. La Pandolfi affianca inoltre Alessandro Gassmann in "Un professore", fiction di Rai 1 in partenza con la seconda stagione giovedì 23 novembre.

Infine, chiude il cast di ospiti Diego Dalla Palma, esperto di make-up, imprenditore e personaggio televisivo. Opinionista del programma con Marco Liorni "ItaliaSì!"; recentemente ha debuttato in teatro con uno spettacolo da lui scritto e interpretato, dal titolo "Bellezza imperfetta - Fra vacche e stelle".

In ogni puntata di "Da noi... a ruota libera" gli ospiti sono chiamati a reagire a differenti stimoli proposti loro, guidati anche dalla "ruota" che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e intrattenimento.