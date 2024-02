Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Valeria Marini, Alba Parietti e gli altri ospiti di oggi

Questa settimana lo studio di "Da noi... a ruota libera" accoglie Valeria Marini e Alba Parietti. Conduttrici, showgirl, attrici, hanno fatto la storia del piccolo schermo e sono reduci dalla loro esibizione nel brano "Siamo donne" durante la prima puntata di "Tale e Quale Sanremo", andata in onda il 17 febbraio. Vestendo i panni di Jo Squillo e Sabrina Salerno, hanno reso la performance un cult istantaneo.

Tra gli altri ospiti di puntata, troviamo Giacomo Giorgio, attore sempre più in ascesa: già noto per il suo ruolo di Ciro in "Mare Fuori", che lo ha portato alla ribalta, è recentemente entrato nel cast di "Doc - Nelle tue mani". Ma per gli appassionati dell'amata serie di Rai 2 le sorprese non finiscono qui: la Fialdini accoglie in studio Francesco Panarella e Clotilde Esposito, che in "Mare Fuori" interpretano rispettivamente Luigi "Cucciolo" Di Meo e Silvia Scacco.

Nel corso dell'odierno appuntamento, il programma di Rai 1 ospita anche Daniela Ferolla, volto noto della televisione italiana e attualmente alla guida di "UnoMattina" insieme a Massimiliano Ossini. Presente, inoltre, Stefano Caccavari, un giovane calabrese che ha riportato in vita l'ultimo mulino con macina a pietra nella sua terra, ricevendo il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica: una storia tutta da raccontare.

"Da noi... a Ruota Libera" si conferma come un viaggio emozionante attraverso storie di rinascita e emancipazione, arricchito da momenti di gioco e spettacolo. Gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti forniti loro, creando un'atmosfera intima e coinvolgente.