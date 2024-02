"Doc 3", stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Dopo una settimana di pausa, dovuta al rito del Festival di Sanremo (ma Luca Argentero ha comunque fatto una capatina sul palco dell'Ariston per salutare il pubblico), si rinnova oggi, 15 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, l'appuntamento con "Doc - Nelle tue mani". Il medical drama vede il suo protagonista tormentato da dubbi inerenti al suo passato tornato a galla; ma guai a distrarsi: i medici dell'ospedale dovranno fare i conti anche con l'irruzione dell'Intelligenza Artificiale. Riuscirà quest'ultima a minacciare la loro professione?

Doc 3 – Anticipazioni quarta puntata

Nel primo episodio della serata, intitolato "Evitarsi", il protagonista, Andrea Fanti, è tormentato dal timore che un oscuro segreto custodito nei suoi ricordi possa venire alla luce: incapace di affrontare la verità, addirittura decide di allontanarsi dal suo reparto per la prima volta, suscitando lo stupore di Giulia. Nel contesto ospedaliero, arriva una nuova paziente, portando con sé un segreto del passato che mina la sua esistenza, parallelo a quello di Doc. Nel mentre, Barbara continua a manifestare interesse nei confronti di Enrico, e sembra che il suo coinvolgimento vada al di là di una semplice infatuazione. Agnese, nel frattempo, è determinata a fare tutto il necessario per proteggere il segreto che coinvolge il passato di Andrea Fanti.

Il secondo episodio della serata - e decimo stagionale - ha come titolo "Il fattore umano". Qui vediamo la squadra di Doc al cospetto dell'intelligenza artificiale: riusciranno i medici a trovare una diagnosi prima di un computer? Di certo il timore di essere soppiantati da una macchina è tangibile. Nel frattempo, Martina si trova a confrontarsi con la propria coscienza mentre si prende cura di un paziente, e Agnese deve prendere una decisione difficile per proteggere il segreto del passato di Andrea, suo ex marito.

"Doc 3" è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La terza serie è interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

Dove vedere Doc 3 in tv e in streaming (15 febbraio 2024)

La quinta puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" va onda in prima tv oggi, 15 febbraio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

