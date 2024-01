"Doc 3", stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Il pubblico italiano continua a premiare "Doc - Nelle tue mani": dopo una prima puntata che ha fatto registrare ottimi dati auditel, oggi, giovedì 18 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la seconda puntata della terza serie interpretata da Luca Argentero. Andrea Fanti è ancora alla ricerca di schegge di memoria perduta. Ma in reparto non c'è tempo per rilassarsi: nuovi casi richiedono dedizione e alta professionalità.

Doc 3 – Anticipazioni seconda puntata

Il terzo episodio stagionale di "Doc - Nelle tue mani" ha come titolo "Perfetta". Qui vediamo Andrea Fanti intraprendere il coraggioso tentativo di riportare alla luce quei ricordi sepolti per dodici lunghi anni dopo lo sparo. Giulia, sempre al suo fianco, offre il suo sostegno incondizionato, dividendo le sue attenzioni tra lui e la direttrice d'orchestra ricoverata. Nel frattempo, nel reparto continuano ad arrivare nuovi pazienti: è il caso di un appassionato travel blogger. Le cure per questo uomo sono affidate a Federico, ma l'incontro tra i due si rivelerà più complicato del previsto.

Il secondo episodio della serata - e quarto stagionale - è intitolato "Sogni". Andrea Fanti sperimenta la frustrante incapacità di richiamare alla mente altri frammenti del suo passato, ma intravede una possibile soluzione nel concorso dedicato a Mattia: desideroso di partecipare, il protagonista chiede alla sua ex moglie, Agnese, di accompagnarlo in questa ricerca di ricordi. Doc è però anche impegnato nel caso di un panettiere che viene ricoverato a causa di sintomi da decifrare. Ma la situazione generale nel reparto non si esaurisce certamente qui, con Federico alle prese con una pressione crescente e Riccardo in balia di una profonda crisi che minaccia il suo legame con Martina.

"Doc 3" è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La terza serie è interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

Dove vedere Doc 3 in tv e in streaming (dal 18 gennaio 2024)

La seconda puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" va onda in prima tv oggi, 18 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

