È sempre Cartabianca, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni

Nella nuova puntata di "È sempre Cartabianca" l'attenzione è rivolta ai complessi intrecci della guerra in corso nel Medio Oriente, con particolare focus sull'escalation di tensioni tra Israele e Iran. Di particolare interesse è l'analisi dell'attacco recente, avvenuto sabato scorso, che ha visto centinaia di droni e missili coinvolti, neutralizzato prima che causasse danni irreparabili. Ci si interroga sul perché dell'attacco di Teheran ad Israele, ma si ragiona anche sulla possibile risposta di Netanyahu. Inevitabile, inoltre, la domanda che ci riguarda da vicino: qual è la posizione dell'Occidente in questo conflitto?

Altro tema caldo della serata è rappresentato dalle criticità del sistema sanitario italiano, sempre più al centro del dibattito politico nazionale. Attraverso approfondite discussioni e contributi di esperti del settore, Bianca Berlinguer e i suoi ospiti cercano di fare un po' di chiarezza sulle urgenze e le opportunità per il futuro del sistema sanitario pubblico nel nostro Paese. La situazione è migliorabile in tempi ragionevoli?

Nonostante il termine del Ramadan, le polemiche legate alla chiusura di istituti scolastici e università continuano a infiammare il dibattito pubblico. Le recenti dichiarazioni del Ministro Valditara, annunciando che non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di festività non riconosciute dallo Stato, solleveranno sicuramente nuove discussioni e riflessioni sul tema dell'equità e della laicità nel sistema educativo italiano. C'è davvero, in questa faccenda, un versante "giusto" e uno "sbagliato"? La discussione è più viva che mai.