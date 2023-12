È sempre Cartabianca, le anticipazioni della puntata di questa sera

Il programma "È sempre Cartabianca" analizza gli argomenti d'attualità più rilevanti e le questioni cruciali della settimana politica. Bianca Berlinguer dà voce e spazio ai suoi ospiti per offrire una varietà di prospettive e opinioni, contribuendo così a un dibattito informativo e stimolante; e si avvale di un pubblico in studio partecipe e interessato.

L'attenzione principale della puntata di questa sera è focalizzata sull'addio a Giulia Cecchettin. Il funerale della ragazza si è tenuto questa mattina e ha attirato l'attenzione di migliaia di persone a Padova, presso la Basilica di Santa Giustina e la piazza antistante, dove sono stati installati maxischermi per permettere a un vasto pubblico di seguire la cerimonia funebre. Nel frattempo, nel carcere di Verona, Filippo Turetta, accusato dell'omicidio della sua ex fidanzata, ha reso la sua versione dei fatti in un prolungato interrogatorio aprendo così una nuova fase delle indagini; e ha successivamenteincontrato i suoi genitori, per la prima volta dopo la tragedia. Il femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre, ha scosso nel profondo l'intera nazione ma, tra interrogatori e processi a Turetta, la vicenda continuerà a tenere banco.

Oltre a questo, il programma tratterà dei principali temi politici ed economici del momento. Tra questi, la battaglia in corso sul salario minimo e le alleanze che si stanno delineando in vista delle elezioni europee previste per il prossimo anno. Un'analisi approfondita su questi argomenti offrirà una prospettiva chiara sulle dinamiche politiche ed economiche che stanno attualmente caratterizzando il panorama nazionale e internazionale.