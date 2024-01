È sempre Cartabianca, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni

Martedì 9 gennaio, Rete 4 propone in prima serata un nuovo episodio di "È sempre Cartabianca", il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer.

La puntata si concentra sull'ampia quantità di temi trattati dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la recente conferenza stampa di fine anno. La premier ha menzionato Cutro come uno dei momenti più difficili del 2023, riferendosi alla strage che ha avuto luogo in quel luogo; ha parlato dell'evoluzione dei conflitti in Ucraina e Israele, ribadendo l'impegno degli Stati Uniti per una pace duratura in Medio Oriente; Ha criticato la mancata ratifica del Mes e sottolineato la necessità di rendere più efficace questo strumento finanziario, e ha anche parlato delle tasse sulle banche; a discusso del Patto su migrazione e asilo in UE, sottolineando la necessità di un approccio cooperativo con l'Africa; ha espresso preoccupazione per l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e ha annunciato un focus specifico su questo tema al G7; ha affrontato diversi altri argomenti, tra cui la riforma dell'ordine dei giornalisti, la trasparenza nella beneficenza, e ha risposto a domande sulla politica interna, la possibilità di un rimpasto di governo e un confronto televisivo con la Schlein.

Bianca Belinguer e i sui ospiti parlano inoltre sui prossimi obiettivi del governo, che dovrebbero occupare la prima metà del 2024: come il completamento del Pnrr, la riforma della giustizia e un piano sulle borse di studio per merito agli studenti.

La puntata si conclude con uno sguardo approfondito al settore sanitario, evidenziando le sfide affrontate nei pronto soccorso a causa del picco di influenza, dei casi di Covid e di altri virus respiratori, oltre alla carenza di personale che sta impattando il sistema. Quali sono le previsioni per il 2024?