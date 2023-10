Corona pagato per le interviste Rai: ecco le cifre incassate, tra Venier e Fagnani. È polemica

Fabrizio Corona torna in Rai martedì 17 ottobre 2023, ospite di Nunzia De Girolamo per la seconda puntata di Avanti Popolo. Dopo aver raccontato di sé e della sua vita di uomo di nuovo libero a Belve prima e Domenica In poi, ospite di Francesca Fagnani e Mara Venier, l'ex agente dei paparazzi comparirà ancora sul terzo canale della tv pubblica con la promessa di fare nuove rivelazioni scottanti sui calciatori che si aggirerebbero nel torbido ambiente delle scommesse sportive. La circostanza starebbe generando non pochi malumori nei vertici di Viale Mazzini: come racconta Repubblica, l'ex agente dei paparazzi è diventato l'asso da calare per frenare il crollo degli ascolti, aspetto che non va giù alla consigliera d'amministrazione in quota Pd Francesca Bria e nemmeno al consigliere di rito grillino Alessandro Di Majo, entrambi pronti a coinvolgere la commissione di Vigilanza e chiedere chiarimenti all'ad Roberto Sergio e al dg Giampaolo Rossi.

I guadagni di Fabrizio Corona in Rai

Sulla questione è in programma una interrogazione rivolta alla commissione di Vigilanza Rai, sia per sapere se e quanto sia opportuno a dare voce a una persona condannata in via definitiva dalla Cassazione, sia per il compenso pattuito che il deputato dei Verdi Angelo Bonelli chiede a quanto ammonti. Sempre secondo Repubblica, fino a oggi Fabrizio Corona ha incassato 12mila euro per farsi intervistare da Mara Venier, altrettanti per raccontarsi da Francesca Fagnani, mentre martedì sera, ospite di Nunzia De Girolamo, dovrebbe prendere "un po’ meno" - ha assicurato l'ufficio stampa Rai - tra gli 8 e i 10mila euro. "Ho fatto una grande inchiesta e lo vedrete, presenterò le prove dopo la partita dell'Italia. Farò arrivare ‘Avanti popolo’ al 15%" ha promesso lo stesso Corona giorni fa ai microfoni di Radio Radio. Intanto pare che la Rai per precauzione abbia già ingaggiato uno stuolo di avvocati e inaugurato un filo diretto con la Figc, dal momento che se l'ex agente dirà il falso o inquinerà le indagini, anche la Rai potrebbe correre il rischio di essere coinvolta per avergli dato spazio.