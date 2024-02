Farwest con Salvo Sottile, le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Salvo Sottile torna oggi, lunedì 12 febbraio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3 con una nuova puntata di “Farwest”, il programma d'inchiesta e approfondimento che anche questa sera ci conduce in storie e luoghi del nostro paese: storie complesse e talvolta controverse, progetti e problemi raccontati con dovizia e cura.

Farwest: le anticipazioni di questa sera

La nuova puntata di "Farwest", il programma di Rai 3 condotto da Salvo Sottile, inizia con un approfondimento sul gruppo Stellantis e il suo futuro. Sul finire del 2023, durante l'insediamento del Tavolo per lo Sviluppo dell’Automotive, il responsabile di Corporate Affairs Italia di Stellantis, Davide Mele, ha illustrato il piano del gruppo per coinvolgere Ministero, Anfia, Regioni e Sindacati al fine di rafforzare l'industria automobilistica italiana evidenziando, in particolar modo, l'importanza di implementare fattori abilitanti per raggiungere gli obiettivi: il tutto vuole evidenziare la volontà di Stellantis di consolidare il ruolo dell'Italia nella strategia globale del gruppo e di sostenere l'industria automobilistica del nostro paese.

La serata prosegue con un viaggio nel mondo dei braccialetti elettronici, dispositivi sempre più diffusi che, se da un lato offrono vantaggi in termini di sicurezza e controllo, dall'altro sollevano interrogativi sulla sfera della privacy e sulla possibile invadenza nella vita quotidiana. Il discorso si approfondisce ulteriormente esplorando le dolorose esperienze di vittime di stalking, rivelando le profonde cicatrici che questa forma di violenza lascia nelle loro vite.

Dall'oscurità dell'abuso si passa alla misteriosa scomparsa di Massimo Bochicchio, un broker romano il cui destino tragico continua a suscitare domande e interrogativi. L'inchiesta, estesa da Roma a Londra, rivela dettagli intricati e sospetti che circondano questo caso, portando alla luce possibili moventi e retroscena che potrebbero aver contribuito all'evento tragico.

Per finire, il programma ci trasporta nello stile di vita esclusivo degli italiani a Montecarlo. Attraverso descrizioni degli splendidi appartamenti e dei locali alla moda frequentati da questa élite, veniamo introdotti in un universo di eleganza e grande bellezza: ma chi sono gli italiani del Principato?

“Farwest”, è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni.

Dove vedere “Farwest” in tv e in streaming (12 febbraio)

La nuova puntata di “Farwest” va in onda lunedì 12 febbraio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

