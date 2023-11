Fiorello in mezzo alla strada, un furgone si ferma: "Salutate siete al Tg1", il video

Sanremo-Amadeus-Fiorello. Un trittico indissolubile che è stato confermato, già a inizio novembre, con la prima puntata di VivaRai2! e l'annuncio di Marco Mengoni primo co-conduttore del Festival.

In diretta al Tg1 Amadeus, prima di annunciare i nomi dei quattro co-conduttori mancanti, ha chiesto di aprire il collegamento con un "amico" e l'amico non poteva che essere Fiorello. Il comico e mattatore della tv italiana era in una strada in zona Foro Italico, vicino a dove si trova il glass di VivaRai2!, con un microfono e una telecamera. Si trovava, per la precisione, vicino a un semaforo e se alcuni guidatori non hanno badato troppo a lui ecco che un fugoncino, con a bordo due persone, si è accostato. Dal finestrino sporgeva una mano con uno smartphone con il quale una ragazza stava riprendendo la scena inaspettata.

"Sorridete siete al Tg1!", ha esclamato Fiorello e tra lo stupore e la felicità il guidatore e la ragazza, seduta al posto del passeggero, hanno riso increduli. Che dire lo show di Sanremo è già iniziato.