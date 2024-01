Freedom - Oltre il confine, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Va in onda oggi, lunedì 22 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1, la seconda puntata stagionale di "Freedom - Oltre il confine". Roberto Giacobbo ci offre reportage inediti realizzati in diverse località nazionali e internazionale. Il tutto attraverso immagini eccezionale e alle voci di autorevoli ospiti.

Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni del 22 gennaio

La serata di "Freedom - Oltre il confine" ha inizio ad Atene, da dove vengono raccontati i segreti del Partenone, svelando il fascino e la maestosità di questo iconico monumento nella luce dell'alba. Roberto Giacobbo svela alcuni dei suoi segreti, inclusi trucchi ottici che contribuiscono alla sua grandezza visiva. Nonostante i secoli di terremoti, bombardamenti e saccheggi, l'Acropoli e il Partenone continuano a ispirare l'arte globale. Da Assisi, si racconta la storia di Gino Bartali, il grande ciclista italiano noto per il suo coraggio durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso la testimonianza della nipote Gioia, viene evidenziato il coraggio di Bartali, che rischiò la vita trasportando documenti falsi tra Firenze e Assisi, contribuendo al salvataggio di numerose vite umane. Dall'Umbria, il team di "Freedom" esplora le Cascate delle Marmore, mostrando non solo la loro bellezza naturale ma anche il lavoro umano che le ha rese tra le più alte d'Italia. Giacobbo esamina le origini delle cascate e illustra come l'uomo abbia gestito le acque a fini energetici e turistici nel corso dei secoli. In Egitto, il programma si dirige verso la Terra dei Faraoni per svelare i segreti del Tempio della Valle di Chefren, uno dei monumenti più enigmatici della Piana di Giza. Giacobbo e la squadra di "Freedom" esplorano la storia di questo edificio millenario, cercando di comprendere chi lo abbia costruito e perché siano state utilizzate pietre provenienti da distanze considerevoli. Ci spostiamo poi in Friuli, al Castello di Miramare: Infine, Giacobbo visita il Castello di Miramare a Trieste, esplorando la storia della coppia formata dal principe Massimiliano d'Asburgo e sua moglie Carlotta del Belgio. Attraverso testimonianze e una visita esclusiva, il programma ripercorre la storia di questa coppia, offrendo uno sguardo privilegiato sulle lussuose sale del castello e sul caveau che custodisce lo scettro donato a Carlotta del Belgio. "Freedom" è condotto da Roberto Giacobbo, con la partecipazione di esperti del calibro di Irene Bellini, Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. La regia è curata da Ico Fedeli, mentre Elsie Arfaras si occupa della produzione esecutiva per Mediaset, con Monica Paroletti alla guida.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (22 gennaio 2024)

La seconda puntata stagionale di “Freedom - Oltre il confine” va in onda oggi, lunedì 22 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

