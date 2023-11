GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti

Oggi, lunedì 13 novembre 2023, in prima serata dalle ore 21.30 su Tv8 e in simulcast su Sky Uno, va in onda la quinta puntata della seconda edizione di "GialappaShow" (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), che vede il conduttore Mago Forest affiancato questa settimana dall’attrice Rocío Muñoz Morales. Scopriamo ciò che vedremo nel corso di questa sera.

Gialappashow: le anticipazioni del 13 novembre 2023

La Gialappa's Band si appresta a regalare al pubblico una nuova e divertentissima puntata di "Gialappashow", programma di culto e sorta di spin-off del classico "Mai dire gol". Un format che mantiene intatta la carica vitale di divertimento, ironia e satira. Ad un cast consolidato si sono aggiunti ulteriori comici e personaggi che ritroviamo puntualmente anche questa sera.

Il Mago Forest, conduttore stravagante e divertente, è affiancata, settimana dopo settimana, da una serie di donne del mondo dello spettacolo. Nella prima puntata abbiamo visto l'olandese Helen Hidding; nel secondo è stata la volta della modella ceca, naturalizzata italiana, Ivana Mrázová; nel terzo appuntamento abbiamo ritrovato Sabrina Salerno; la scorsa settimana l'attrice Greta Scarano è stata al centro della scena. Nell'odierna puntata ad affiancare Mister Forest è l'attrice spagnola Rocío Muñoz Morales. Quest'anno l'abbiamo vista come co-conduttrice dello show di Massimo Ranieri "Tutti i sogni ancora in volo", in onda su Rai 1.

I cantautori Colapesce & Dimartino sono gli ospiti musicali di questa nuova puntata di "Gialappashow". Dopo essersi affermati presso il grande pubblico con i brani "Musica leggerissima" e "Splash", hanno da poco rilasciato il nuovo singolo “Sesso e architettura” tratto dal loro ultimo album “Lux Eterna Beach”. Il duo si esibisce con i Neri per Caso ed è protagonista di uno sketch con Gigi & Ross, che propongono una loro imitazione. Ad accompagnare le performance musicali c'è il Maestro Vittorio Cosma.

Nella nuova puntata di "GialappaShow" vedremo Valentina Barbieri con un nuovo personaggio: dopo Ilary Blasi veste adesso i panni della cantante Madame. In scena ritroviamo anche Stefano Rapone, Brenda Lodigiani, Toni Bonji e i ragazzi Cin Cin. Tornano puntuali i format "Tentescion Ailand", "Sensualità a Corte" e "4 funerali". Nel gran finale Alessandro Betti riceverà nuovamente il premio "Alluce di Donatello" nella Special Edition "Kids", dedicata ai bambini prodigio.



La Gialappa's Band - formata dai soli Giorgio Gherarducci e Marco Santin dopo l'addio di Carlo Taranto - commenta, con il loro celeberrimo stile irriverente, le interviste e le immagini di eventi sportivi, i programmi tv e i filmati web più curiosi.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (13 novembre)

La quinta puntata della nuova edizione di "GialappaShow" va in onda lunedì 13 novembre 2023, dalle 21.30 su Tv8 e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

