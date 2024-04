GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti

Superato brillantemente il debutto della terza edizione, va in onda oggi, 17 aprile su Tv8 e in simulcast su Sky Uno, dalle 21.30, la seconda puntata del 2024 di "GialappaShow", il programma della Gialappa's Band condotto dal Mago Forest, affiancato questa sera da Ilenia Pastorelli. Gli ospiti, i comici la musica: ecco il menù della serata.

Gialappashow: le anticipazioni del 17 aprile

Ancora consensi per "GialappaShow", che cambia il giorno di programmazione - le edizioni precedenti dello show sono andate in onda di domenica e di lunedì - ma non le peculiarità che hanno fatto la fortuna del programma né, per l'appunto, i risultati finali: il pubblico continua a rispondere "presente", convinto da poche ma significative new entry. Fanno parte delle squadra stagionale anche Maccio Capatonda, con i suoi irresistibili trailer, e Max Giusti, che porta in scena le imitazioni di Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese.

I "Gialappi" Marco Santin e Giorgio Gherarducci, coadiuvati dall'insostituibile conduttore Mago Forest tornano oggi, 17 aprile, con il secondo appuntamento di questo nuovo ciclo di puntata. Dopo aver visto, la scorsa settimana, Alessia Marcuzzi in scena, è adesso giunta l'ora di Ilenia Pastorelli, l'attrice (David di Donatello per "Lo chiamavano Jeeg Robot") vista proprio ieri su Rai 2 a "Belve", intervistata da Francesca Fagnani.

Diversi gli ospiti musicali della serata: interviene in studio Tony Hadley, passato alla storia della musica pop per essere stato il frontman degli Spandau Ballet. L'artista si esibisce insieme ai Neri per Caso in con due brani: "Gold" e "Through the Barricades". Restando in tema musicale vedamo in scena anche Chiara Galiazzo e la pianista Francesca Tandoi.

Fanno parte della squadra i tanti altri comici del cast: Ubaldo Pantani, Gigi & Ross, Marcello Cesena e Simona Garbarino, Brenda Lodigiani/Ester Ascione, Valentina Barbieri, Stefano Rapone, Alessandro Betti, Toni Bonji, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Immancabili i format di culto "Tentescion Ailand" e "4 Motel Vip".

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (17 aprile)

La seconda puntata della nuova edizione di "GialappaShow" va in onda mercoledì 17 aprile 2024, dalle 21.30 su Tv8 e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

