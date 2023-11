GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti

Va in onda oggi, 6 novembre 2023, a partire dalle 21.30 su Tv8, la quarta puntata stagionale di "GialappaShow". Il programma, in simulcast su Sky Uno, vede questa sers Greta Scarano come co-conduttrice e Valerio Lundini Special Guest Star, a garantire una gran quantità di divertimento.

Gialappashow: le anticipazioni del 6 novembre 2023

La Gialappa's Band è pronta per una nuova e irresistibile puntata di "Gialappashow", programma del lunedì sera che anche in questa nuova edizione sta mantenendo lo status di culto. Merito anche di un nutrito cast, confermato rispetto alla scorsa edizione e arricchito da nuovi elementi all'altezza della situazione.

Mago Forest, brillante e divertente conduttore dello show, è spalleggiato in ogni puntata da alcune speciali presenze femminili. Nel primo appuntamento abbiamo visto l'olandese Helen Hidding; nel secondo è stata la volta della modella ceca, naturalizzata italiana, Ivana Mrázová; la settimana scorsa l'iconica Sabrina Salerno è stata la convincente co-conduttrice. Oggi, 6 novembre, tocca all'attrice Greta Scarano. Gia vista in "Romanzo criminale - La serie" e in film come "Suburra" e nel secondo e terzo capitolo di "Smetto quando voglio", è protagonista della miniserie "Circeo".

L'ospite speciale di questa nuova puntata di "Gialappashow" è Valerio Lundini: noto al pubblico televisivo per il suo "Una pezza di Lundini", programma cult di casa Rai, inizia la serata in zona citofono per poi spostarsi in studio, dove garantirà più di una sorpresa. Ritroviamo inoltre, per lo spazio musicale, i Neri per Caso, presenze fisse del programma, accompagnati dal Maestro Vittorio Cosma.

Nella terza puntata di "GialappaShow" vedremo Gigi e Ross nella loro nuova imitazione, quella di a Colapesce & Dimartino. Nuovi appuntamenti con l'anomalo reality "Tentescion Ailand", con le nuove puntate di "4 funerali" e "Sensualità a corte". E poi, ancora, grandi risate con Brenda Lodigiani, Toni Bonji, Stefano Rapone, Alessandro Betti, e i ragazzi Cin Cin.



La Gialappa's Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin) commenta, con verve e irriverenza, le immagini di eventi sportivi, le trasmissioni televisive (con predilezione per i reality show), le interviste e i filmati web.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (6 novembre)

La quarta puntata della nuova edizione di "GialappaShow" va in onda lunedì 6 novembre 2023, dalle 21.30 su Tv8 e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

