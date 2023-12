Grande Fratello, Anita penalizzata: "Hai violato un patto di lealtà". Il web esplode

Il Grande Fratello tiene al fatto che le regole vengano rispettate: ne è una prova la penalità per Anita Olivieri a causa del bigliettino che la madre ha mandato alla ragazza tramite il sacchetto delle medicine ricevuto questa settimana dalla produzione. Come sappiamo, non si possono avere contatti con il mondo esterno, ma la gieffina non ha rispettato il "patto di lealtà con il pubblico e il programma". Per questo motivo il GF ha emesso il primo provvedimento della stagione: mandarla direttamente in nomination per l'eliminazione che si terrà sabato prossimo, il 9 dicembre.

Anita in Confessionale

La gieffina viene chiamata in Confessionale da Alfonso Signorini, dove la aspetta una brutta notizia: una busta nera è pronta per essere aperta dal conduttore in diretta, il quale afferma: "Come sai, chi entra nella casa stringe un patto di lealtà con il pubblico e il programma. Chi viola queste regole va incontro a sanzioni. Nelle medicine tua madre ha nascosto un bigliettino per te, inserendolo al posto del foglietto con le indicazioni per l'utilizzo... Questo biglietto non doveva esserci". Queste le parole del messaggio: "Caro amore, parla meno e ascolta di più. Mi manca la tua voce, stringerti forte a me. È stata una sorpresa vederti fumare e bere, ma tu sai. Ti voglio bene, mamma".

Dopo aver letto il contenuto, Signorini ribadisce: "Non è stato corretto da parte della tua famiglia mandarti il messaggio e tu non sei stata corretta a nasconderlo a tutti". Anita dà ragione al conduttore e poi spiega: "È la prima volta che mi capita una cosa del genere. Io non so a quando risale il biglietto, non mi pare di aver smesso di parlare. Io non sapevo come reagire perché avevo paura di creare problemi a mia madre". Alfonso tuona: "Bastava dirlo". Ma la concorrente aggiunge: "Io l’ho nascosto perché volevo avere qualcosa di lei in Casa. Non ci ho pensato, non sapevo come comportarmi".

Poco importa, perché le regole sono regole: "Sta di fatto che sei venuta meno a un accordo di fiducia con il programma. Che la responsabilità sia tua o di tua madre non cambia nulla, perché tu dovevi parlarne anche al Grande Fratello. Non si possono ricevere messaggi dall'esterno. Proprio per questo tu passi d’ufficio alla prossima eliminazione, che avverrà sabato. Non sei nominabile perché sei già nominata", dice il conduttore. Prima di lasciare il Confessionale Anita chiede scusa a tutti e ricorda che nella Casa è tutto molto difficile: "Non ci ho visto un consiglio da fuori, ma quello di una madre…"

Ricordiamo che Anita è stata scoperta perché ha confidato quanto accaduto a Rosy Chin, un momento registrato poi dai microfoni della Casa più spiata d'Italia.

La reazione del web

Nel frattempo sui social gli utenti reagiscono male alla nomination, ma non perché siano dispiaciuti per la gieffina: il pubblico sostiene che lei meriti una sanzione più significativa, e di certo non usa parole tanto genitli per esprimere questo pensiero. Tra le reazioni: "Anche questa volta il GrandeFratello e autori hanno trovato la soluzione per non far uscire la infima Anita. Manica di pagliacci". E ancora: "Tempi che furono venivano eliminati. Ricordiamo Giulia Salemi. E nulla, ancora una volta l’autore innamorato l’ha salvata ad #Anita", oppure: "Questa settimana il pelato ha letto twitter mi sa... e tutti i nostri messaggi di protesta agli sponsor... Ma ovviamente questa buffonata della nomination d'ufficio ad Anita non cambia di una virgola il pensiero del pubblico consumatore... #GrandeFratello". Insomma, nulla di positivo nei confronti della Olivieri, come dimostrano anche quest' tweet: "Figuratevi se la eliminavano questa cessa!" e "Anita, dai su, frigna. Voteremo chiunque per sbatterti fuori, per tutte le altre cessate per cui ti saresti meritata di essere comunque proprio squalificata".