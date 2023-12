Grande Fratello, Beatrice è furiosa: "Giuseppe e il padre sono maschilisti"

Durante la nuova puntata del Grande Fratello si torna a parlare dell'incontro tra Giuseppe e suo padre, avvenuto lo scorso sabato in diretta. In quella occasione, dopo un primo contatto tra i due uomini, viene chiamata in causa Beatrice Luzzi, la quale è restia a dirigersi nel Tugurio per incontrare l'uomo perché quest'ultimo non sembra particolarmente felice di poterla conoscere. Una volta entrata, lo ricordiamo, l'attrice dice al padre di Garibaldi: "Mi dispiace per come sono andate le cose" e lui inizia a prendersela con lei per le "battutine piccanti" rivolte al figlio. Quando poi entra la madre del giovane calabrese, i due uomini parlano tra loro, senza considerare né la donna né la Luzzi. Da qui nasce uno piccolo scontro che nei giorni successivi viene ripreso più volte all'interno della Casa, ma vediamo insieme cosa è successo.

Il litigio tra Beatrice e Garibaldi

Nel video di presentazione degli eventi vediamo Beatrice in Confessionale e le sentiamo dire: "Mi sono trovata davanti a una cultura patriarcale, poco oggettiva. Quando è entrata la mamma, lui e il padre si sono girati a 'comunella' e se ne sono totalmente infischiati di quello che lei diceva. È un atteggiamento maschilista, irrispettoso nei confronti della donna di famiglia". In un secondo momento l'attrice fa notare ciò al gieffino, il quale ribatte: "Non è vero. Bea non dire queste cose che mi fa incaz*are". Poi in Confessionale lui dice: "È veramente una persona brutta e cattiva". Nel frattempo alcuni concorrenti si scontrano con la Luzzi poiché per loro avrebbe dovuto mettere da parte il passato in un momento commovente come quello, in cui l'ospite praticamente era lei. Paolo Masella pensa che non c'entri nulla il maschilismo: "Bisogna chinare il capo e mandare giù un boccone amaro per rispetto del momento". Beatrice risponde: "Se avessi abbozzato, avrei fatto passare messaggi negativi". Mirko non vede nulla di male nell'atteggiamento del padre di Garibaldi: "Ci ho visto protezione".

Il dibattito nel salone

La prima a prendere parola è Beatrice: "La madre mi ha detto delle parole molto belle. Loro purtroppo non l'hanno ascoltata, né erano rivolti verso di noi e mi è dispiaciuto tanto". Giuseppe chiarisce ciò che pensa: "Il termine maschilista è una parola grande, dopo tre mesi che non vedo mio padre...". Massimiliano interviene: "Io ho convissuto con la madre di mia figlia, è una femminista attivista e conosco bene determinati argomenti. Credo che in questo caso Beatrice abbia strumentalizzato un po' troppo questo tema. Vedo in lei una rabbia verso il genere maschile che secondo me non riesce a controllare in questo momento. Penso che sia tutto molto esagerato. Avrebbe dovuto fare un passo indietro perché Giuseppe e il papà si stavano incontrando dopo 3 mesi che non si vedevano e credo che il rispetto che hanno per la madre di famiglia sia molto alto".

Garibaldi è in lacrime e Signorini gli chiede: "Cos'è che ti fa stare così male?" Lui risponde: "Penso che giudicare mio padre un maschilista sia una cosa grave, anzi molto di più. Non ha mai avuto questo genere di atteggiamenti. Quando sono venuti i suoi figli fuori non mi sono mai permesso di dire qualcosa riguardo al gioco, ho sempre fatto i complimenti in primis a lei, ma anche ad Alessandro [l'ex marito di Beatrice] per come si è comportato e per le parole che ha detto. Lei ha puntato subito il dito su tutte le faccende successe qui dentro. In quel momento, dopo quattro mesi che non vedevo mio padre, volevo solo abbracciarlo e chiedergli come stanno tutti gli altri. Mio padre, quando sbaglio, mi dà anche uno schiaffo per rieducarmi. Bea, stai facendo passare un messaggio sbagliato. Non te lo permetto".

Beatrice commenta: "Intanto io non avrei mai voluto entrare in una dinamica familiare, ma purtroppo l'ho dovuto fare. Entrata nel Tugurio io gli ho detto che mi dispiaceva per come era finita con il figlio e pensavo che la faccenda fosse chiusa lì. Invece l'ho sentito totalmente dalla parte di Giuseppe. Io trovo che sia importante dire una cosa fondamentale di questo Paese: i figli non si difendono a prescindere. Bisogna essere oggettivi anche e soprattutto quando si tratta di loro. Se i figli dicono e fanno delle cose gravi... insomma, mi aspettavo che il padre dicesse: 'Vabbè, ve la siete giocata male' e invece..."

Dallo studio Cesara Buonamici interviene: "Sono d'accordo con Beatrice. I figli non vanno difesi a prescindere, ma non mi sembra assolutamente questo il caso. Qui non stiamo mica giudicando delle cose gravi, parliamo di cose leggere. Te l'ha solo voluto dire". Beatrice ribatte: "Ma non ha detto nulla su suo figlio..." Cesara le ricorda: "Non lo vedeva da tre mesi..." La Luzzi non ci sta e chiarisce: "Mio padre in una situazione del genere avrebbe fatto critiche anche a me". Cesara continua: "Si sta parlando di un gioco, non si giudicano comportamenti delinquenziali". Beatrice risponde: "È un gioco fino a un certo punto, perché noi ci stiamo mettendo la vita, i sentimenti...". La Buonamici sbotta: "Costruirci sopra tutta la sociologia di un Paese... I tuoi criteri educativi sono giusti, ma non sono gli unici ad esserlo".

Dopo aver ascoltato il parere dell'opinionista, Signorini cerca di chiudere il conflitto, ma Giuseppe si fa sentire: "Alfonso non va bene perché sta passando un messaggio sbagliato". Il conduttore gli chiede di calmarsi, perché il suo "va bene" era rivolto a Cesara: "L'ho detto a lei, non a te. Calmati un attimo", e poi decide di sospendere il giudizio "su una questione così delicata. Quello che mi sento di dire è che oggettivamente ciò che si è visto, al di là delle interpretazioni, è una spaccatura tra il mondo femminile e quello maschile, perché le immagini davano proprio questa impressione". In un secondo momento, durante le nomination segrete, la Luzzi chiede pubblicamente scusa al padre di Giuseppe e la Buonamici urla: "Brava".