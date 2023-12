Grande Fratello, Beatrice litiga con il padre di Garibaldi e poi si complimenta con lui: cosa è successo

Il Grande Fratello dedica largo spazio a Giuseppe Garibaldi e all'incontro con il padre, che inizialmente non voleva entrasse nella Casa più spiata d'Italia. La situazione si accende quando Beatrice Luzzi viene chiamata a raggiungerli nel Tugurio, dove l'attrice litiga con l'uomo, poiché pronto a difendere il figlio a prescindere.

Beatrice incontra il padre di Giuseppe

Prima dell'arrivo della gieffina, la più amata dei concorrenti, Alfonso Signorini dichiara di voler presentare Beatrice al padre di Giuseppe, ma l'uomo non è molto convinto di volerla conoscere di persona, e dice: "Ma guarda, mi sembra una donna intelligente. Per me va bene così, la saluto..." Signorini lo blocca: "Aspetta...", e poi si rivolge a Beatrice: "Vuoi andare a salutare il papà di Giuseppe?" Lei risponde: "Non mi pare che il papà abbia tanto intenzione di salutarmi. Rispetterei..." Il conduttore però non si arrende e la invita a presentarsi in Tugurio, dove i due infine si stringono la mano. La gieffina dice all'ospite: "Mi dispiace che siano andate in questo modo le cose".

Il padre di Garibaldi confessa: "A dire il vero ci sono rimasto male a causa di piccoli accorgimenti. Per esempio le battutine un po' piccanti, si poteva fare a meno di dirle". Lei gli chiede: "Quali? Lei si ricorda cosa ha detto lui? Trova che le mie siano state più piccanti? Vuole che le faccia l'elenco delle cose che mi ha detto? Ha detto che non me ne importa nulla dei miei figli, che sono cattiva e una giocatrice..." Il papà la interrompe: "Ma quello dei figli è un modo di dire, per certi aspetti". La Luzzi prosegue: "E invece no, io avevo tutti i sentimenti e la genuinità del caso e mi sono trovata di fronte a tantissime situazioni molto imbarazzanti e umilianti. Inoltre lui si è fatto condizionare da delle amiche, dai giudizi della Casa. L'ho perdonato più di due o tre volte e ogni volta mi ha trattata sempre peggio". L'uomo ribatte: "A vicenda", e lei risponde con il sorriso: "Beh, lei è un vero padre del Sud, di quelli che difendono a prescindere i propri figli". Giuseppe non ci sta: "No, lui è obiettivo".

Signorini chiede all'ospite cosa pensa della fine della storia tra i due gieffini e il diretto interessato risponde: "Giuseppe ha 30 anni, può decidere da solo quello che deve fare. Non ha bisogno dei miei consigli", ma Beatrice lo guarda malissimo e il conduttore se ne accorge. L'attrice spiega: "Immagino che lui abbia una visione un po' di parte e non si sia reso conto della genuinità del mio sentimento e delle situazioni gravi di fronte alle quali suo figlio mi ha messa. Forse con una visione un po' troppo paterna, ma che ammiro, apprezzo e invidio. Per esempio, mio padre mai sarebbe stato dalla mia parte a prescindere, avrebbe avuto una visione molto oggettiva delle cose". Il conduttore fa notare a Francesco - questo il nome dell'uomo - che Beatrice gli sta facendo un complimento. Il papà di Giuseppe ne è felice e le dice: "Ti porto a Tropea". La Luzzi chiede: "Mi volete?", ma l'ospite afferma sorridendo: "Sono fatti vostri".

Il commento finale di Beatrice

Dopo il breve siparietto, l'attrice svela: "Per me l'importante è che sappiate che io ero molto sincera, fin troppo. Quindi non so cosa mi si possa rimproverare". A raggiungerli ora è la madre di Giuseppe, la quale afferma di capire Beatrice, ma chiarisce un dettaglio: secondo lei, il figlio si è trattenuto durante la relazione perché aveva paura della reazione dei genitori nel vederlo con una donna molto più grande di lui. La Luzzi però sottolinea: "Io non mi sono trattenuta per i miei figli".