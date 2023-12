Grande Fratello, Mirko sbotta contro Perla e Greta: "Avete rovinato il mio percorso"

Nel video in alto, il confronto tra Mirko, Perla e Greta

Dopo l'eliminazione di Mirko Brunetti, torna protagonista al Grande Fratello il triangolo tra quest'ultimo, Perla Vatiero e Greta Rossetti, ma prima del confronto a tre l'ex gieffino entra in studio per svelare cosa pensa della sua uscita di scena: "Sono stato eliminato per il triangolo. La maggior parte si aspettava che prendessi una decisione, ma non sono entrato per questo, anche perché compiere una scelta significava fare del bene a una e del male all’altra, non è nel mio carattere". A questo punto Perla e Greta vengono chiamate da Alfonso Signorini a dirigersi in Mystery.

Perla e Greta in Mystery Room

Una volta entrate nella stanza, Signorini mostra un video che vede le due gieffine confrontarsi e abbracciarsi. Da lì capiamo che l'uomo diceva le stesse cose a entrambe, illudendole sul fatto che qualcosa nel loro rapporto stava cambiando in meglio. Perla ammette che quel 10% di sentimento nei confronti di Mirko è svanito dopo quanto appreso da Greta, la quale non crede che un uomo possa amare due donne contemporaneamente: "Anche l’uomo che ha una moglie e un'amante dentro di sé sa quello che vuole. Può essere attratto diversamente dalle due, però l'amore può provarlo solo per una persona", svela l'ex tentatrice. Secondo Perla, la situazione potrebbe capovolgersi rispetto a quanto accade di solito nelle relazioni a tre: “In base alla nostra situazione può essere che vinca l’amante [Greta, ndr], anche perché non ci sono né un matrimonio né dei figli di mezzo. L’uomo ci va a perdere molto meno, si fa meno problemi. In passato, per la persona che è - un uomo con i suoi valori e principi che stimo molto come individuo - lo vedevo come il padre dei miei figli”.

Signorini rivela alle due donne la presenza di Brunetti in studio, il quale compare nel loro monitor per dire: “Vederle insieme è inaspettato. Non mi aspettavo nemmeno quell’abbraccio, secondo me è molto finto. Mi è dispiaciuto moltissimo vedervi parlare di me quando sono uscito. Da persone mature forse era meglio farlo quando ero dentro, adesso è facile, perché sono all'esterno e non ho la possibilità di parlare con voi ed esprimere il mio disappunto rispetto a quello che avete detto. Non sono venuto qui per prendere una decisione, anzi siete arrivate voi due a rovinare il mio percorso, perché nel momento in cui io sono qui e voi due siete lì a dire: 'Oggi è iniziato il mio Grande Fratello' non posso pensare niente di diverso. Io non ho fatto le stesse cose con entrambe. Voi mi conoscete: quel mio modo di fare l'ho adottato in quanto fare del bene all’una significava fare del male all’altra e viceversa. Nell'ultima settimana, con l'ingresso di Greta, gli equilibri si sono rotti come un cristallo e per me era veramente difficile gestire quella situazione a livello emotivo e psicologico. Io mi sono distaccato, ma ciò significava prendermi del tempo per me, non cercare di capire dove andare. L'ho pagata perché oggi sono qui, ma questo non voleva dire fare le stesse cose per entrambi".

Perla spiega: “L’abbraccio è dovuto alle cose che mi ha detto in quel momento. La casa è grande e determinate situazioni non le conoscevo, le ho scoperte da lei. A quel punto ci siamo confrontate e ci siamo abbracciate per non creare astio". Mirko la interrompe: "Lo potevamo fare anche quando ero dentro". Lei riprende il discorso: "Non siamo migliori amiche, io non mi vado a confidare con lei. Abbiamo avuto un confronto in base a ciò che è successo negli ultimi giorni: Greta me ne ha parlato e io le ho risposto. Si convive qui dentro e io non voglio litigare con nessuno”. Greta concorda con la Vatiero sul momento delle confidenze: Condivido le parole che ha detto Perla. È stato un supporto che ci siamo date a vicenda. Mi dispiace tanto che tu ci sia andato di mezzo. Io sono sicura del fatto che, pur avendo sbagliato i modi, non l'hai fatto con cattiveria. Tu sei tutto tranne che una persona cattiva, ti sei trovato in una situazione non semplice da gestire, chiunque al tuo posto avrebbe avuto difficoltà".

Alfonso Signorini chiede poi a Mirko perché quell'abbraccio gli sembrava finto e il diretto interessato risponde: "L’abbraccio era finto perché fino a un mese fa non si potevano vedere. Secondo me questa alleanza non porterà da nessuna parte. Durante il confronto che hanno avuto in studio avevo paura che la colpa finisse per essere solo la mia, e in effetti è andata così". Perla interviene: "Non è un'alleanza", e Greta le fa eco: "Assolutamente no", ma Mirko non ci crede: "Da sempre hanno iniziato a dire: 'Per me è una situazione difficile', ma nessuna delle due si è mai messa nei miei panni e ha detto: 'Forse fa queste cose perché è in difficoltà' Se mi avessero teso la mano e avessero proposto di parlarne tutte e tre, sarebbero state molto più mature".

Perla non ci sta: “Secondo te io non ti ho compreso all'interno della casa? Io ero consapevole del fatto che Mirko non volesse offendere i nostri sentimenti. Per entrambi era una situazione difficile, tanto che io di fronte a certi gesti me ne andavo perché era giusto che loro parlassero. Per non far del male a lui mi chiudevo in bagno a piangere”. Mirko insiste: "Non è quello che è venuto fuori in questi due giorni. Loro hanno pensato solo a sé stesse. Quello che tutti pensano non è ciò che state dicendo voi", ma Perla ribatte: "Tu come l’avresti presa se avessi fatto delle cose lontano dai tuoi occhi?" Brunetti infine le fa notare che usa sempre la parola "io" e poi aggiunge: "Nei miei panni chi ci si è messa? Alla fine chi ha pagato sono io".

La domanda di Signorini

Signorini infine chiede alle due donne: "Una di voi due se la sente di uscire dalla casa per sempre in rispetto a quello che è successo?" Perla è convinta: “Lui sa benissimo che all'interno della casa quando ha avuto bisogno ero lì, nonostante tutto. Se fosse il mio fidanzato lo farei. Non ci avrei pensato una seconda volta". Greta è più combattuta: "Queste 48 ore non le ho vissute bene perché pensavo solo a quanto stesse soffrendo e so quanto il giudizio delle persone lo tocchi. Però una parte di me dice sì e l’altra no”. Mirko commenta: “Apprezzo la sincerità”.