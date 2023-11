Il Collegio 8, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Nell'episodio in onda oggi, 5 novembre, l'ultimo stagionale, i membri della classe del 2001 stanno per affrontare con determinazione gli esami finali. Saranno tutti in grado di ottenere il tanto desiderato diploma? Ma non è tutto: anche in gioco l'ambito premio della borsa di studio, che offrirà l'opportunità a uno studente particolarmente meritevole di trascorrere un semestre di studio negli Stati Uniti, aprendo nuovi orizzonti. Sono molti i sentimenti che aleggiano sull'odierno appuntamento con "Il collegio": la malinconia della separazione, la gioia intensa di riunirsi con i propri cari e la consapevolezza di aver attraversato un'esperienza che li ha trasformati in profondità.

La fine dei corsi prevede però anche momenti lieti, da godersi pienamente: parliamo della rappresentazione teatrale, che va in scena dopo le tante ore di prove e dedizione. In particolar modo questa performance teatrale riserverà un'inaspettata sorpresa a due degli studenti: durante la rappresentazione, infatti, è prevista la presenza di un influente produttore discografico, in cerca di nuovi talenti musicali. Anita ed Enrico, con la loro canzone, avranno l'opportunità straordinaria di attirare l'attenzione del produttore e di aprirsi le porte a una carriera musicale promettente.