Io Canto Generation, classifica ed eliminati della quarta puntata: chi sono i finalisti

Molto spettacolo e molte emozioni nella penultima puntata di Io Canto Generation, il talent show per giovanissimi cantanti, in onda su canale 5 nella serata di lunedì 18 dicembre.

Una serata speciale che ha visto cambiare le regole del gioco. Non si sono più affrontate infatti sei squadre, come nelle puntate precedenti, ma i sedici ragazzi in gara sono stati divisi in due team. Il primo capitanato da Iva Zanicchi (con Mietta e Cristina Scuccia) e l’altro guidato da Fausto Leali (con Benedetta Caretta e Anna Tatangelo). Una gara, quella di questa sera, che ha visto grandi esibizioni sin dall’inizio, con il punteggio record di quattro 10 riconosciuto per la prima volta dalla giuria, a una concorrente, Sofia Leto, con la sua interpretazione di Arrivederci Amore Ciao.

La serata è continuata con la manche dei duetti che ha visto spettacolari esibizioni, a iniziare da quella, da standing ovation, di Marta Viola e Benedetta Caretta.

Anche la terza manche ha regalato al pubblico grandi performance e tante emozioni, a iniziare da quelle regalate da Andrea Carpinteri che canta con tantissima intensità e potenza Ovunque Sarai facendo commuovere tutti e dedicandola alla nonna, fino al trionfo di Marta, anche lei in grado di conquistare quattro “10” con la sua versione di Samuel e vince contro Pietro e la sua bella interpretazione di The Great Pretender. Segue lo scontro tra Nicole Corrente con Cuore (che si merita una nuova standing ovation) e Carola Boccadoro che canta One and only. Si esibiscono poi Eric con Father and son e Laura Pizio per la squadra di Iva Zanicchi.

Alla fine di questa bellissima manche la squadra Zanicchi conquista 494 punti, ma in testa rimane il team Leali con 498 punti.

Prova corale e classifica della puntata di lunedì 18 dicembre

Al posto della classica gara sprint in questa semifinale di Io Canto Generation, i ragazzi ( i loro capitani) si sfidano in due esibizioni corali in cui cantano tutti insieme una serie di brani. Inizia la squadra di Fausto Leali (e Anna Tatangelo e Benedetta Caretta), che si muovono tra Queen, Abba e molti altri. Queen anche per il team Zanicchi (e Scuccia e Mietta), insieme a Elthon John e di nuovo Abba.

Alla fine delle esibizioni è il momento di scoprire quale delle due squadre ha vinto la serata e garantisce a tutti i suoi otto componenti l’ingresso diretto in finale. La squadra che arriverà seconda invece, dovrà affrontare il ballottaggio e salutare quattro dei suoi ragazzi.

Alla fine della votazione della giuria Leali è in testa con 583 punti contro i 575 di Iva Zanicchi, poi vota il pubblico che conferma il primo posto del team Leali-Caretta-Tatangelo 632 contro i 623 della squadra Zanicchi-Mietta-Scuccia.

I ragazzi che salva la giuria sono: Daniele Mattia Inzucchi e Andrea Carpinteri. I rimanenti sei si esibiscono di nuovo con il loro cavallo di battaglia:

Carola Boccadoro

Aurora Castellani che canta Sono solo Parole

Samuele Spina con Jailhouse Rock

Maria D'Amato con Resta cummè

Pietro Agnello che canta Following in love

Laura Pizio canta Forse sei tu

Il pubblico decide di salvare Carola Boccadoro e Samuele Spina.

Io Canto Generation: i finalisti

Ed ecco l'elenco dei giovani cantanti finalisti che si giocheranno la vittoria finale di Io Canto Generation:

Andrea Urru

Samuele Spina

Elia Pedrini

Daniele Mattia Inzucchi

Nicole Corrente

Rocco Pepe

Carola Boccadoro