Chi è Aras Senol dell'Isola dei Famosi: età, fidanzata, Terra amara, Instagram

Vita privata e professionale di Aras Senol, attore turco noto per il suo ruolo di Cetin nella soap opera "Terra amara". Senol è il primo concorrente ufficiale de "L'isola dei famosi 2024", reality giunto alla diciottesima edizione e in partenza su Canale 5 lunedì 8 aprile.Dalla recitazione all'amore: leggiamo qualcosa in più sull'attore.

Chi è Aras Senol

Aras Senol, nato il 4 luglio 1993 a Istanbul, è un attore turco che ha conquistato il pubblico italiano grazie al suo ruolo di Çetin Ciğerci nella popolare soap opera "Terra Amara". La sua carriera artistica è stata preceduta da una passione per lo sport, in particolare per il nuoto, che ha coltivato fin da giovane. Dopo aver completato gli studi presso l'Università di Yeditepe, laureandosi in Belle Arti, ha iniziato a concentrarsi sul mondo dello spettacolo.

Il suo debutto sul palcoscenico è avvenuto nel 2016 con la commedia teatrale "Iki Efendinin Uşağı", seguita da esibizioni in festival teatrali in diversi paesi. Tuttavia, è stato il suo ruolo in "Terra Amara", a partire dal 2018, a garantirgli il successo internazionale. Nella soap interpreta Çetin, il fedele braccio destro di Ali Rahmet Fekeli, per il quale ha sacrificato la sua vita, e il confidente di Yılmaz. La sua storia si intreccia con quella di Gülten, verso la quale nutre sentimenti sempre più profondi nel corso della serie. Nonostante le avversità, tra cui un periodo di detenzione, Çetin dimostra il suo amore per Gülten sposandola dopo essere uscito di prigione, suggellando così il loro legame.

Oltre alla recitazione, Aras ha una passione per la musica e l'arte. È infatti un cantante e musicista, e condivide regolarmente la sua passione per la musica sui suoi account social, come Instagram, dove conta quasi 67mila follower. Qui, pubblica foto della sua vita quotidiana, momenti con la sua fidanzata Eylül Şahin e frammenti della sua carriera artistica, permettendo ai suoi fan di conoscerlo meglio.

Parlando della sua sfera privata, l'attore è legato sentimentalmente a Eylül Şahin da diverso tempo. Eylül è una giovane donna con una forte inclinazione artistica e musicale: infatti canta, suona la chitarra e pubblica video musicali sul suo canale YouTube. La coppia ha recentemente festeggiato il loro anniversario, con Aras Senol che ha condiviso dolci messaggi d'amore sui social media.

Senol è stato ospite a "Verissimo", dove ha smentito voci di una relazione con Selin Genç (la Gulten di "Terra amara"), ribadendo anche in tale circostanza il suo amore per Eylül Şahin. Aras Senol è stato annunciato come primo concorrente ufficiale de "L'Isola dei Famosi 2024", il reality show in partenza l'8 aprile su Canale 5.

Stasera e domani in TV