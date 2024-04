Chi è Daniele Radini Tedeschi dell'Isola dei Famosi: età, origini, lavoro, compagna, Instagram

Si definisce "vecchio dentro" e "un'anima antiquata", con una certa avversione per la modernità e la superficialità: la partecipazione del critico d'arte Daniele Radini Tedeschi alla diciottesima edizione de "L'isola dei famosi" è forse tra le più sorprendenti dell'anno. Per l'occasione leggiamo qualcosa in più su di lui, dalla carriera alla sfera privata.

Chi è Daniele Radini Tedeschi

Daniele Radini Tedeschi è nato a Roma il 17 settembre 1986, discende dalla famiglia dei Radini Tedeschi, appartenenti a un rango nobiliare di origini svizzere stabilizzatasi a Piacenza. Sin da giovane ha dimostrato una spiccata inclinazione verso lo studio e una profonda passione per l'arte, studiando storia dell'arte moderna presso l'Università La Sapienza di Roma, dove ha conseguito brillantemente il titolo con una votazione di 110 su 110 e lode, grazie alla tesi "L'estetica del simile e del peggiore nella pittura del Seicento".

Il suo percorso accademico è stato solo l'inizio di una carriera ricca di successi e riconoscimenti nel mondo dell'arte e della cultura. Ha ricoperto ruoli di rilievo, come la vicepresidenza del comitato per le celebrazioni de il Sodoma, sotto la presidenza del professor Claudio Strinati, e ha ricevuto importanti riconoscimenti nel campo della storia dell'arte, come l'Ad Haustum Doctrinarum, conferitogli a Napoli per i suoi alti meriti.

La sua passione per la ricerca artistica lo ha portato a organizzare e partecipare a numerosi eventi accademici e conferenze, tra cui il convegno all'Accademia nazionale dei Lincei dedicato a Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma, e la tavola rotonda conclusiva della conferenza internazionale di Uppsala su Caravaggio. La sua influenza nel panorama artistico è stata evidente anche attraverso ruoli di direzione artistica, come nelle prime tre edizioni della Esposizione triennale di arti visive a Roma e come commissario e curatore per diverse edizioni della Biennale di Venezia, sia nel settore artistico che in quello architettonico.

La sua carriera letteraria è prolifica e brillante, culminata nel 2022 con la candidatura al prestigioso Premio Strega per il romanzo "Come passeri sui cavi", scritto in collaborazione con Stefania Pieralice.

Nel mondo della televisione, ha sperimentato in diversi casi i ruoli di ospite e opinionista, come ad esempio nel programma di Rai 1 "Vieni da me". A sorpresa, l'11 aprile 2024 Daniele Radini Tedeschi viene annunciato come nuovo concorrente de "L'isola dei famosi": insieme all'attore Francesco Benigno entra così in gioco a partire dalla seconda puntata del reality, pronto per affrontare una sfida per lui inedita e, apparentemente, lontana dai territori che è solito percorrere.

Anche se attualmente single, Daniele Radini Tedeschi ha fatto qualche incursione nel mondo del gossip: lo scorso anno è stato al centro dell'attenzione della cronaca rosa a causa di una presunta relazione con Nina Moric. Lo scoop, emerso nel marzo del 2023, è stato rivelato dal settimanale Chi, il quale ha pubblicato scatti paparazzati che ritraevano il critico d'arte in compagnia della donna; successivamente, però, non se ne è più saputo nulla. Dai suoi profili sui social media emergono tracce di un vecchio legame affettivo con una donna di nome Stefania Pieralice, curatrice di uno degli eventi artistici più prestigiosi: la Biennale di Venezia.

