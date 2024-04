Chi è Luce Caponegro, in arte Selen: età, mariti, figli, film, Instagram

Nota a lungo come Selen, pseudonimo che le diede fama negli anni '90 come una delle attrici hard più famose, Luce Caponegro ha attraversato una densa vita privata. Dall'8 aprile 2024 si cimenta come concorrente del celebre reality di Canale 5 "L'isola dei famosi", ma cosa sappiamo di Luce Caponegro? Le origini, i film, l'amore, i figli: conosciamola meglio.

Chi è Luce Caponegro (Selen)

Luce Caponegro, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Selen, è nota ai più come ex attrice di film hard. Nata a Roma il 17 dicembre 1966, ha vissuto un'infanzia benestante, figlia di un industriale petrolifero. La sua vita ha preso una svolta inaspettata quando si è trasferita con la famiglia a Ravenna, dove ha cominciato a esibirsi in locali per adulti già in giovane età.

Il passaggio decisivo nella sua carriera è avvenuto all'età di ventisei anni, quando ha girato il suo primo film pornografico. Da quel momento, Selen è entrata nel mondo del cinema a luci rosse, diventando una delle figure più riconoscibili e discusse del settore e il suo pseudonimo, Selen, ha rappresentato un sinonimo di sensualità e trasgressione per molti italiani. Durante gli anni '90, ha recitato in una serie di film per adulti di grande successo, da "Adolescenza perversa" a "Concetta Licata", lavorando con tutti i registi italiani più rinomati del settore, da Mario Salieri a Joe D'Amato.

Terminata, nel 1999, la sua carriera nel cinema porno, Selen è apparsa in diverse occasioni sul piccolo schermo, come ospite di talk show ma anche come concorrente di reality show: nel 2006 a "La talpa" e dall'8 aprile alla diciottesima edizione de "L'isola dei famosi", in onda su Canale 5 e condotto da Vladimir Luxuria.

Tuttavia, la vita di Selen non si è limitata al mondo del cinema per adulti. Ha anche sperimentato il successo al di fuori del settore pornografico, partecipando a trasmissioni televisive popolari come "Il gioco dei 9" e "La Fattoria". Il suo carisma e la sua personalità affascinante l'hanno resa una presenza apprezzata sul piccolo schermo, tanto quanto sul grande.

Oltre ad aver interpretato sè stessa, nel 2002, in un episodiodi"Distretto di polizia", Luce Caponegro è apparsa nel corso degli anni 2000 in una serie di pellicole, non hard, tra le quali menzioniamo: "Scarlet Diva" (2000, di Asia Argento), "Zora la vampira" (2000, dei Manetti Bros.), "B.B. e il cormorano" (2003, di Edoardo Gabbriellini), "Il giorno + bello" (2006, di Massimo Cappelli), "Ho ucciso Napoleone" (2015, di Giorgia Farina).

Oggi, Luce Caponegro gestisce un centro estetico a Ravenna, la città dove ha trascorso gran parte della sua vita. Ha abbandonato il nome di Selen per abbracciare una nuova identità, in grado di dedicarsi al benessere delle persone.

Luce Caponegro è stata protagonista di tre matrimoni (e altrettanti divorzi) e ha avuto due figli. Fabio Albonetti, produttore di film per adulti, è stato il primo marito dell'attrice. Insieme hanno esplorato una vita trasgressiva e hanno avuto un figlio di nome Kangi nel 1988. Nicola Zanone, ex calciatore di ruolo attaccante, è stato il suo secondo marito; la loro relazione è stata breve e tumultuosa, con un figlio, Gabriele, nato nel 2007. Antonino Putortì è stato il suo terzo marito, con cui ha aperto un centro olistico, ma anche questo legame si è concluso abbastanza rapidamente. L'attrice ha sempre cercato di proteggere la privacy dei suoi figli e di mantenere una relazione amorevole con loro.

Luce Caponegro ha un profilo ufficiale di Instagram, dove condivide momenti di vita quotidiana, le attività del suo centro estetico, gli svaghi e gli affetti.

