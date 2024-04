Chi è Pietro Fanelli dell'Isola dei Famosi: età, origini, lavoro, fidanzata, Instagram

Poeta ribelle, bohémien, modello: tra i volti meno noti de "L'isola dei famosi 2024" spicca anche Pietro Fanelli, il giovane che afferma di non gradire le telecamere e che si cimenta adesso in uno dei reality più spiati d'Italia? Ma chi è davvero Pietro Fanelli? L'età e le origini, le esperienze televisive e i social, il carattere e la fidanzata: conosciamolo meglio.

Chi è Pietro Fanelli

Pietro Fanelli si presenta come un bohémien contemporaneo, un'anima ribelle che porta poesia nel mondo e vive la sua vita come un'opera d'arte ambulante. Nato l' 11 febbraio 2001 a Torino, ora vive a Milano, dove da circa quattro anni svolge il lavoro di modello per alcune case di moda. Nonostante ciò, la sua vera passione è la poesia: scrive infatti testi, romanzi di filosofia, aforismi e poesie; ed è anche in procinto di pubblicare un libro dal titolo "Mediocre scritto contemporaneo".

Non è la prima volta che Pietro Fanelli appare in televisione. Nel 2022 ha partecipato al reality show "Summer Job" di Netflix, un'esperienza che non ha esattamente lasciato un segno positivo nella sua memoria. In un'intervista, ha espresso amare delusioni per la sua partecipazione a quel programma, definendolo "la più grande trashata e schifezza che io abbia mai visto".

La sua presenza da concorrente all' "Isola dei Famosi 2024" ha scatenato reazioni contrastanti. Alcuni lo vedono come un poeta libero e autentico, mentre altri lo accusano di mascherare la sua vera natura dietro un atteggiamento altezzoso e distante. Fanelli è apparso nella prima puntata stagionale, parte di un piccolo gruppo di "non famosi", pronti ad unirsi ai concorrenti Vip: fanno parte di questa rosa di "Nip" anche Alvina Verecondi Scortecci, Peppe Di Napoli e Khady Gueye.

Alcune sue passate dichiarazioni sulle dinamiche dei reality show e sui pericoli dei social media hanno suscitato polemiche. Pietro si è definito un "megalomane, narcisista e egocentrico" che, nonostante tutto e tutti, spera di usare questa realtà televisiva per far conoscere la sua arte e la sua autenticità.

Pietro Fanelli ha un profilo ufficiale di Instagram, @iampietrofanelli, che conta più di 26.700 follower, mentre su TikTok ha una seguace di quasi 250.000 persone. La sua fidanzata, Alessandra Scarci, è spesso presente sulle sue foto e video, confermando così il lato più umano e privato di questo "poeta ribelle".

