Isola, incidente in diretta: “Chiamate un dottore”. La regia stacca il video

Momenti di tensione all'Isola dei Famosi. Su Canale 5, oggi lunedì 15 aprile, sta andando in onda una nuova puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Brugnalli opinionisti. In Honduras, nel ruolo di inviata, c'è Elenoire Casalegno. Proprio lei è stata fondamentale durante un incidente accaduto in diretta. Una naufraga, infatti, è caduta a terra, strattonata durante una prova. Ecco cos'è accaduto nei dettagli.

La caduta di Marina Suma

I fatti. Sono le 23 circa e, su Playa Palapa, si tiene la sfida tra i 4 immuni. Solo uno di loro ha la possibilità di scegliere contro chi giocare. Le regole sono semplici: prendono dei bastoncini opportunamente

Devono prendere dei bastoncini, a sorpresa. Marina prende quello bianco. Matilde quello rosso. Quindi ha la possibilità di scegliere lo sfidante (Alvina). Allora la prima coppia a sfidarsi è composta da Maltide e Alvina; successivamente Marina e Pietro. Chi vince resta immune. Alvina ha la meglio su Matilde. Pietro non capisce il gioco e perde contro Marina. “Ma Pietro.. dovevi andare dalla parte opposta”, dice l’opinionista. Luxuria chiede che venga rifatta la partita: “Così è troppo facile. Pietro, devi andare dall’altra parte”.

Si ripete la sfida. Lui corre e lei crolla a terra. “Ti sei fatta male? Stai giù, stai giù. Mi chiamate un dottore”, dice Casalegno. “Pronti i soccorsi immediatamente - afferma la conduttrice mentre la regia cambia inquadratura -. In questo momento sono inquadrata io.. ma ci sono i soccorsi. Vi daremo tutti gli aggiornamenti successivamente. Ora la stanno controllando. C’è Elenoire vicino a Marina, la sta confortando. Facciamo un applauso. Pietro è dispiaciutissimo”.

Successivamente Luxuria si collega con Elenoire: "Grazie per aver fatto da crocerossima, questo dimostra l'affetto che ti lega ai naufraghi". "Marina sta facendo degli accertamenti medici, non appena avrò notizie sarà mia premuta informarvi. Posso solo dirvi che l'ho rivista con il volto un po' più disteso. Lo strattonamento è stato forte, lo ha sentito e c'è stata paura ma aspettiamo gli accertamenti dei medici". La presentatrice: "Io penso che non c'è stato il duello tra Marina e Pietro e quindi che entrambi possono tenere l'immunità". L'auspicio è quello di ricevere notizie positive sulla naufraga coinvolta nell'incidente.