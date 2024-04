Isola, Luce (Selen): "Ho bisogno di soldi, spero di non uscire". Ma è la prima eliminata

In alto il video con i nominati

Lunedì 15 aprile, su Canale 5 si tiene la terza puntata dell’Isola dei Famosi, il reality condotto da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionisti. L’inviata in Honduras, invece, è Elenoire Casalegno. La puntata si è aperta con la notizia dell’accensione del fuoco, poi la conduttrice si è collegata con i 4 nominati: Luce (Selen), Peppe, Khady e Samuel. Chi, tra loro, deve lasciare il programma?

Prima del verdetto, tutti hanno fatto un appello per farsi salvare. Beppe: “Non merito di andare avanti, io voglio andare a casa. Sono stanco”. Khady: “Io innanzitutto voglio dire di salvarmi perché sto imparando molte cose e ancora tante ne ho da imparare”. Samuel: “Sto facendo un’esperienza unica, ogni giorno c’è una novità, un vissuto diverso. Questa esperienza di vita è intensa, vorrei proseguire in questo percorso. Vorrei scoprire le nuove emozioni”. Luce: “Sarò molto onesta e sincera. Io nella vita ho affrontate tante prove e sono finita tante volte con il cu*o per terra, ho bisogno dei soldi che guadagno qui all’Isola per guadagnarmi la mia libertà”.

Chi è l'eliminato dell'Isola

Già durante la prima puntata, Luxuria aveva chiarito che quest’anno non ci sarebbe state seconde possibilità. Niente seconde isole di salvataggio. Chi verrà eliminato, dovrà abbandonare il programma immediatamente. Chi è? Khady e Beppe si salvano subito. Rimangono Luce e Samuel. A dover lasciare definitivamente il programma è Luce, con solo il 14% di preferenze. “Perché il pubblico non ti ha salvato?", dice Luxuria. “Perché io sono fuori dallo showbiz da molto tempo, però sono nell’accettazione. Troverò un altro modo: io lo so”. Matilde Brandi in lacrime: “Lei è stupenda, è una donna fantastica, è una perdita per tutti quanti, era nata un’amicizia”.