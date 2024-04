Isola, chi sono i nominati della terza puntata. Il video

In alto il video con i nominati della puntata

Tra lunedì 15 e martedì 16 aprile è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto quest'anno da Vladimir Luxuria. Le nomination della scorsa puntata hanno portato all'eliminazione di Luce (Selen). A fine puntata, invece, si sono tenute le nuove nomination. Chi rischia di essere eliminato la prossima volta? Ecco tutte len nomination con le rispettive motivazioni.

Le nomination

Daniele sceglie Artur: “Ho notato un suo atteggiamenti servile nei confronti del leader. Io come anticipato, non conosco l’autorità del leader. Se il leader ha intenzione di limitare la libertà degli altri a suo piacimento, io non lo consento”.

Maithé nomina Peppe: “Lo amo ma so che vuole andare via. Lo ha chiesto a tutti, però è una decisione mia”.

Alvina nomina Peppe: “Gli manca da matti la sua famiglia”

Edoardo nomina Francesco: dopo il suo arrivo c’è stata una rottura nel gruppo

Greta nomina Daniele: “Non mi piace il suo modo di pensare, è cattivo con le parole”.

Pietro prima della nomination parla dell’incidente avvenuto in diretta: “Sto molto male. Ho fatto un gesto di umanità verso una donna, com’è giusto che sia. Mi è stato fatto rifare. Non siamo carne da macello. Io non volevo farle male (riferendosi all'incidente in diretta, ndr)”. Quindi nomina: “Maitè ma la prendo a caso, non voglio stare a queste regole”.

Joe Bastianich nomina Daniele: “Lui è un finto intellettuale e a me le cose finte non piacciono.”

Matilde nomina Daniele: “Tra tutti devo scegliere lui”

Francesco nomina Artur: “Non dice neanche buongiorno e buonanotte. Lui è un ragazzo che, nonostante un fisico da invidiare, usa molto più le parole che il suo bel fisico”.

Valentina nomina Daniele: “è l’ultimo a essere entrato e io voglio continuare la mia avventura con chi l’ho iniziata”

Artur nomina Francesco: “Non so se lo faccia apposta o è così: cerca sempre di litigare con tutit”

Khady nomina Matilde

Beppe nomina Daniele: “Lo vedo moscio e assai demotivato”

Chi rischia l'eliminazione

Quindi, in sintesi, le nomination: Daniele 5; Artur, Francesco e pPeppe 2; 1 per Mite e 1 per Matilde. A loro si aggiunge anche quello scelto dal leader. Ovvero Joe Bastianich. Dunque 5 uomini: chi verrà eliminato? Non resta che attendere la prossima puntata, prevista per giovedì 18 aprile in prima serata su Canale 5.