Isola, Vladimir Luxuria: "Mi ricresce la barba". Il video ironico

Giovedì 11 aprile è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Al suo fianco ci sono sempre: Dario Maltese e Sonia Bruganelli in veste di opinionisti. Elenoire Casalegno, invece, come 'inviata in Honduras. Durante la puntata tra sfide, nomination e new entry c'è stato spazio anche per un po' di leggerezza. A portarla è stata la stessa padrona di casa. Cosa ha detto?

Luxuria e la battuta sulla barba

Ad un certo punto della puntata, si arriva alla sfida immunità, Luxuria fa una battuta simpatica che non è di certo passata inosservata. In buona sostanza i naufraghi devono sostenere una sfida sulle piramidi galleggianti. Ma il problema è a monte: alcuni non riescono proprio a salirci sopra. Tra questi anche Beppe e, soprattutto, Edoardo Franco, il quale ci prova e riprova più volte. A un certo punto sembra riuscirci ma poi, improvvisamente, cad di nuovoe.

Interviene qualcuno dalla produzione per aiutarlo, ma niente da fare e allora Luxuria dice: "È il primo nominato Elenoire, si prende la nomination". L'inviata in Honduras ribatte: "Ma no, ma no ce la fa". "Andiamo col tempo, ragazzi - afferma la conduttrice -. Altrimenti si fa una certa qui". Quindi aggiunge ironicamente: "E mi ricresce la barba.. no, scherzo, vai col tempo!". Tutti scoppiano a ridere. La puntata poi prosegue, i quattro immuni sono Alvina, Pietro, Matilde e Marina.

A seguire, molteplici dinamiche: il ritiro di Miss Italia (purtroppo infortunata), l'annuncio dell'arrivo del Covid sull'Isola (due naufraghi sono stati messi in quarantena) e per terminare le nomination. Insomma, una puntata teoricamente ricca di colpi di scena. Come saranno andati gli ascolti? Non resta che attendere.