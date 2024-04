Isola, Luxuria zittisce Elenoire Casalegno: "Decido io". Il video

Giovedì 11 aprile è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionisti e Elenoire Casalegno inviata in Honduras. Fino a ieri non c'erano stati segnali di eventuali antipatie. Ma adesso qualcosa è cambiato. Cos'è accaduto?

Luxuria zittisce l'inviata

Vladimir Luxuria era in collegamento con la Palapa e dunque con i naufraghi e con Elenoire Casalegno. A un certo punto, prima di chiudere il collegamento, Casalegno ha detto: "Vladi..". "Elenoire, dimmi", ha replicato Luxuria. Allora l'inviata educatamente: "No, dicevo.. io fossi in te domanderei a Joe (Bastianich, ndr) perché è alquanto perplesso". "Tesoro decido io a chi chiedere le cose, che me lo dici tu? Ciao Elenoire, chiudere il collegamento". Un'esternazione che avrebbe potuto evitare e che, secondo qualcuno, sembra una tentata imitazione di Ilary Blasi, l'ex conduttrice dell'Isola.

Le altre dinamiche della puntata

Ad ogni modo la puntata è poi proseguita con le altre dinamiche. Numerose durante la puntata di ieri, che però non ha registrato grandi ascolti. Come riportato nel riassunto della seconda puntata del serale, sono arrivati due nuovi naufraghi vip. Non solo: i gruppi (vip e non vip) si sono ricongiunti e adesso sono tutti "famosi". Inoltre la conduttrice ha rivelato che quest'anno non esistono seconde possibilità. Dimenticate dunque le altre spiagge in cui finivano i concorrenti eliminati. Per questa edizione, chi viene eliminato deve abbandondare definitivamente il gioco.

A seguire si sono tenute le varie prove: quelle per l'eliminazione, quelle per l'elezione del nuovo leader. In più è stato annunciato che due concorrenti sono positivi al Covid. La produzione ha provveduti a isolarli, fortunatamente stanno bene. Sono stati effetuati i tamponi agli altri naufraghi, risultati negativi. Quanto alle dinamiche dei naufraghi, Artur continua a essere al centro di alcune discussioni. Questo rafforzerà o indebolirà la posizione del modello ucraino? Chi vivrà, vedrà.