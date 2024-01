La Befana vien di notte II - Le origini, stasera in tv il film con Monica Bellucci: trama e cast

In onda oggi, 5 gennaio 2023, a partire dalle 21.30 su Rai 1, il film "La Befana vien di notte II - Le origini" è un prequel de "La Befana vien di notte", trasmesso ieri in prima serata sulla prima rete della Rai. In che modo nasce il mito della Befana? Tutto parte con la sete di potere del cattivo Barone De Michelis, contrastato dalla strega buona Dolores (Monica Bellucci).

"La Befana vien di notte II - Le origini": trama e cast del film

Nel XVIII secolo, il malvagio Barone De Michelis, assetato di potere, si scontra con la strega buona Dolores per il destino della giovane Paola. Quest'ultima, una furba ragazzina di strada, si trova coinvolta in situazioni rocambolesche che la conducono alla scoperta di un affascinante nuovo mondo. Dolores, con il suo intervento tempestivo, salva Paola dal rogo imminente, aprendo la strada a un magico apprendistato. Tra inseguimenti, trasformazioni sorprendenti e guai, Paola rivelerà il suo destino straordinario. La storia si sviluppa con Paola, un'orfana astuta, affiancata dall'amico Chicco, che sconvolge i loschi piani del Barone De Michelis, un gobbo avido di potere con una feroce avversione per le streghe. Chicco, innamorato di Paola, apre accidentalmente una cassaforte rivelando una lettera che minaccia le ambizioni del Barone. La caccia alle streghe del Barone mette Paola sul patibolo, ma l'intervento tempestivo della strega Dolores la salva, aprendo le porte a un'avventura straordinaria. Dolores, con i suoi capelli bianchi e un dono speciale, vede in Paola la chiave per portare il sorriso a tutti i bambini del mondo.M

Il prequel del film originale "La Befana vien di notte" è scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, mentre la regia è passata da Michele Soavi a Paola Randi. Paola, che nel precedente film aveva il volto della Cortellesi, è qui interpretata dalla giovane Zoe Massenti, mentre nel ruolo di Dolores troviamo una Monica Bellucci in versione strega buona. Come per la pellicola originale, c'è l'idea di base di un fantasy che vuole guardare agli Stati Uniti, non perdendo però di vista luoghi e tradizioni del nostro territorio. Anche questo prequel è destinato a tutta la famiglia, meglio ancora se con bambini.

Il cast di interpreti è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Monica Bellucci (Dolores)

Zoe Massenti (Paola/Befana)

Alessandro Haber (Marchese)

Herbert Ballerina (Marmotta)

Fabio De Luigi (Barone De Michelis)

Corrado Guzzanti (Papa Benedetto XIV)

Guia Jelo (donna Isa)

Giulietta Rebeggiani (Anita)

Oro De Commarque (Pallina)

Aurora Lera (Lina)

Alessio Di Domenicantonio (Rolli)

Vincenzo Sebastiani (Tivoli)

Francesco Paolantoni (Monsignor Bastoni)

Leonida Grillone (Mario)

Mario Luciani (Chicco)

Francesco Cristiano Russo (Venanzio)

Carlotta Scacco (Zenevra)

Nicola Guaglianone (macellaio)

Massimiliano Pazzaglia (carceriere)

Dove vedere “La Befana vien di notte II” in tv e in streaming (5 gennaio 2024)

Il film "La Befana vien di notte II - Le origini" va in onda su Rai 1 oggi, 5 gennaio 2024, a partire dalle 21.30; ed è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

