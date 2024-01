La Befana vien di notte, stasera in tv il film con Paola Cortellesi: trama e cast

In onda oggi, 4 gennaio 2023, a partire dalle 21.30 su Rai 1, il film "La Befana vien di notte" precede di due giorni l'Epifania e, al contempo, permette di vedere in azione Paola Cortellesi, regista e interprete di "C'è ancora domani", film campione d'incassi del botteghino del 2023. Diretto da Michele Soavi, "La Befana vien di notte" vede l'interprete vestire i panni di Paola, maestra di giorno e... Befana di notte!

"La Befana vien di notte": trama e cast del film

Paola, una stimata insegnante di scuola elementare di giorno, nasconde un misterioso segreto notturno: si trasforma nella Befana. La sua vita tranquilla prende una svolta particolarmente avventurosa (e pericolosa) quando viene rapita da Mr. Johnny, un enigmatico produttore di giocattoli con un antico rancore legato a un evento avvenuto vent'anni prima durante l'Epifania. Sei coraggiosi ragazzi, venuti a conoscenza della doppia vita della loro maestra, decidono di intraprendere un'avventurosa missione per salvarla. Diventano dunque protagonisti di un viaggio fatto di imprese straordinarie e rivelazioni sorprendenti, e riescono così a liberare Paola dalla sua prigionia, preservando di conseguenza la magia dell'Epifania e aprendo un nuovo capitolo nelle loro vite.

La storia di "La Befana vien di notte", diretto da Michele Soavi e scritto da Nicola Guaglianone, si svolge nei giorni nostri, ma attinge ispirazione dal cinema per ragazzi degli anni Ottanta, con citazioni di molte pellicole di culto. L'ambientazione italiana contribuisce a rendere il film ancor più radicato nella cultura del nostro paese. Il film ha un tocco leggero e ironico, ma vuole comunque affrontare anche temi attuali, vari pericoli della contemporaneità , come quello del bullismo. Il tutto immerso in una confezione natalizia, con un tocco di nostalgia e artigianalità.

Il cast di interpreti è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Paola Cortellesi (Paola Sostegni/Befana)

Stefano Fresi (Giovanni Rovasio/Mr. Johnny)

Fausto Maria Sciarappa (Giacomo)

Giovanni Calcagno (Igor)

Luca Avagliano (Gino)

Giuseppe Lo Piccolo (Smilzo)

Odette Adado (Emilia)

Jasper Gonzales Cabal (Giuseppe)

Cloe Romagnoli (Sveva)

Robert Ganea (Leo)

Diego Delpiano (Ivan)

Francesco Mura (Riccardo)

Dove vedere “La Befana vien di notte” in tv e in streaming (4 gennaio 2024)

Il film "La Befana vien di notte" va in onda su Rai 1 oggi, 4 gennaio 2024, a partire dalle 21.30; ed è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

