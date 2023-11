La caserma 2, da stasera la nuova stagione: anticipazioni e novità

Dopo il buon riscontro ricevuto dalla prima edizione, trasmessa nel 2021, fa il suo ritorno il docu-reality "La Caserma", in onda per seipisodi a partire da oggi, domenica 12 novembre 2023, dalle 21.00 su Rai 2. Scopriamo le novità maggiori, le regole e i luoghi d'ambientazione della seconda annata del programma.

La caserma 2: le anticipazioni e le novità

La nuova stagione del docu-reality "La Caserma" si distingue, fin dal principio, per l'ambientazione nel suggestivo Forte di Vinadio, situato nella provincia di Cuneo, un'imponente struttura risalente all'Ottocento. Tra le innovazioni più significative, spicca il processo di "selezione" delle reclute, che avrà inizio immediatamente, facendoci calare immediatamente in un clima caldo e teso.

In definitiva il programma si presenta ancor più competitivo, poiché la permanenza in caserma non è garantita. L'obiettivo primario del programma sarà la costruzione di un gruppo solidale e coeso, in opposizione a un'epoca storica in cui i giovani si trovano sempre più isolati e con difficoltà relazionali. Ciascun protagonista sarà chiamato a sviluppare il "senso del fare", sfruttando le proprie capacità, ma per fare ciò è necessario trovare coesione e superare le piccole e grande divergenze.

Gli istruttori e il cast

A capo del corso ci sarà il Capo istruttore Renato Daretti, affiancato dal Capo istruttore Giovanni Rizzo, entrambi con un'eccellente esperienza, avendo partecipato a molte missioni internazionali italiane degli ultimi 30 anni. Il team sarà completato dall'istruttore Germano Capriotti e dagli aiuto istruttori Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.

Il "target" rimane invariato: i 24 giovani selezionati, di cui 14 ragazzi e 10 ragazze, rappresentano persone "comuni" con storie singolari. Un melting pot che riflette al meglio la diversità della loro generazione. Le anticipazioni dicono che tra di loro troveremo un'operaia, una studentessa e bagnina, un pizzaiolo, una commessa, un operatore sanitario, studenti universitari, un acrobata, una modella e un personal trainer. Priverati dei loro cellulari, senza accesso a internet e lontani dall'affetto familiare, affronteranno un training ispirato alla disciplina militare.

La voce narrante de "La caserma" è anche, anche in questa seconda stagione, quella dell'attore Simone Montedoro.

La prima puntata

La prima delle sei puntate riserverà ai giovani partecipanti una serie di test selettivi, con soli 18 di loro che avranno l'opportunità di procedere con il corso d'addestramento. Gli altri 6, invece, dovranno fare immediato rientro a casa. Una volta trasferitisi in caserma, le 18 reclute verranno suddivise in due gruppi, i Falchi e i Puma. Il corso di addestramento si protrarrà per 5 settimane, e solo i più meritevoli avranno l'onore di partecipare alla cerimonia finale, dove gli istruttori premieranno la migliore squadra e la recluta più distinta.

Dove vedere La caserma 2 in tv e in streaming

La prima puntata stagionale de “La caserma” va in onda domenica 12 novembre 2023 dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi del programma sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

