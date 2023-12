La caserma 2, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, domenica 3 dicembre 2023, dalle 21.00 su Rai 2, la quarta puntata stagionale de "La Caserma": il docu-reality che accompagna la "generazione z" verso la maturità mette l'una contro l'altra le squadre dei Puma e dei Falchi. L'odierna verifica risulta essere decisiva e porta a qualcuno i temibili bollini rossi della "Danger Zone":

La caserma 2: anticipazioni quarta puntata

Dopo la conclusione della prima esercitazione settimanale, all'interno de "La caserma" la tensione è più palpabile che mai, con la squadra perdente avvolta da polemiche e dissidi interni. Una recluta in particolare si scontra con il presunto responsabile della sconfitta, dando vita a accese discussioni e provocando vere e proprie crisi personali. Questo momento si configura come uno dei più intensi dall'inizio del corso di addestramento.

Al termine della terza settimana di addestramento, Puma e Falchi si preparano per l'ultima decisiva verifica, una sfida che li porterà fuori dalla caserma per 24 ore. Questa nuova esperienza rappresenta un momento cruciale per i giovani reclute e offre agli istruttori l'opportunità di valutarne le capacità, assegnando i tanto temuti bollini rossi della "Danger Zone".

Nel corso della serata, emergono le personalità di alcune reclute, evidenziando difficili situazioni familiari che aggiungono ulteriore complessità al contesto della caserma. Le giovani reclute avranno fortunatamente modo di svagarsi quando si presenta una sorprendente serata danzante, che contribuisce a far dimenticare le tensioni degli ultimi giorni. La notte porta con sé le prime novità sentimentali, introducendo elementi di romanticismo nella dura realtà dell'addestramento militare.

Il culmine dell'episodio si raggiunge quando le reclute sono radunate sul piazzale, con l'istruttore capo Daretti che si appresta a comunicare il nome della squadra vincitrice. In un colpo di scena che suscita lo stupore generale, la storia della caserma prende una svolta inaspettata, cambiando il destino di una delle squadre in gara.

La seconda edizione de "La caserma" è composta da un totale di cinque puntate, in onda su Canale 5 dal 12 novembre al 10 dicembre 2023 ed è narrata dell'attore Simone Montedoro.

Dove vedere La caserma 2 in tv e in streaming

La quarta puntata stagionale de “La caserma” va in onda domenica 3 dicembre 2023 dalle 21.00 su Rai 2. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

