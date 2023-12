La caserma 2, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Oggi, domenica 10 dicembre 2023, dalle 21.00 su Rai 2, va in onda il quinto e penultimo appuntamento stagionale de "La Caserma", il docu-reality che accompagna la "generazione z" verso la maturità. Due squadre, quella dei Puma e quella dei Falchi, diverse esercitazioni, eliminazioni e qualche parentesi più leggera: scopriamo cosa vedremo nel corso della serata.

La caserma 2: anticipazioni quinta puntata

Il nuovo episodio del docu-reality "La Caserma", trasmesso in prima serata su Rai 2, conduce gli spettatori nella quarta settimana di addestramento. L'istruttore capo Renato Daretti apporterà significativi cambiamenti nella squadra dei Falchi, suscitando reazioni inaspettate tra le reclute.

Tra i momenti più significativi questo nuovo appuntamento troviamo una prova a squadre con un 'bonus' così cruciale che spingerà i ragazzi a dare il massimo per conquistare la vittoria. Le dinamiche della squadra sconfitta, inevitabilmente, sfoceranno in polemiche dopo ogni sfida.

La puntata prevede inoltre una serata allo spaccio, durante la quale le reclute si divertiranno e allenteranno le tensioni degli ultimi giorni. Tuttavia, al loro ritorno in camerata, sembreranno momentaneamente "dimenticare" di trovarsi all'interno di una caserma. Come si evolverà questa fase della puntata? Bisogna come sempre ricordare che ordine e disciplina devono tassativamente essere all'ordine del giorno.

Le sorprese non finiscono qui, con i giovanissimi chiamati a cimentarsi in un'impegnativa esercitazione a sorpresa nel cuore della notte. Il clou dell'episodio sarà rappresentato dall'esercitazione finale, che determinerà la squadra vincitrice e l'eliminazione di una recluta dal gruppo sconfitto. L'istruttore capo Daretti darà inizio all'ultima settimana nella caserma, culminando con l'elezione della squadra vincitrice e della recluta migliore.

La seconda edizione de "La caserma" è composta da un totale di cinque puntate, in onda su Rai 2 dal 12 novembre al 10 dicembre 2023 ed è narrata dell'attore Simone Montedoro.

Dove vedere La caserma 2 in tv e in streaming

La quinta puntata stagionale de “La caserma” va in onda domenica 10 dicembre 2023 dalle 21.00 su Rai 2. Gli episodi sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

