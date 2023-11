La caserma 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Il docu-reality "La Caserma", va in onda oggi, domenica 19 novembre 2023, dalle 21.00 su Rai 2, con la sua seconda puntata stagionale. Narrato anche in questa seconda stagione dell'attore Simone Montedoro, il programma presenta questa sera alcune importanti novità. Scopriamo nel dettaglio di cosa si parla.

La caserma 2: anticipazioni seconda puntata

La seconda settimana di addestramento a "La caserma," il docu-reality di Rai 2 realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, presenta alcune novità sulle quali vale la pena soffermarsi. La recluta di servizio, sottoposta al servizio di piantone, si avvale di un registro nel quale annotare i resoconti degli orari notturni. Questa innovazione susciterà curiosità tra i ragazzi e solleverà interrogativi sulle reazioni degli istruttori.

Un altro elemento nuovo è l'introduzione della figura della recluta di servizio, incaricata di gestire le camerate per tutta la settimana. Questa recluta avrà il compito di far rispettare gli orari, coordinare gli spostamenti e controllare l'ordine delle reclute.

Detto delle novità più significative, il percorso dei ragazzi prosegue con una impegnativa prova fisica di addestramento, ribattezzata "Il Percorso di Guerra": un duro tragitto ricco di ostacoli che, tra muri da scavalcare e punti che richiedono agilità e coraggio, metterà i partecipanti alla prova anche nelle prossime settimane, con l'aggiunta costante di nuove difficoltà. Un metodo capace di misurare la crescita individuale di ciascun ragazzo. Al fine di testare le capacità e le personalità delle reclute, inoltre, gli istruttori assegnano loro un breve test in cui ognuno deve esprimere la preferenza per un possibile caposquadra e indicare chi non sarebbe assolutamente adatto a tale ruolo. L'istruttore capo Daretti eleggere secondo il suo volere i capisquadra dei Falchi e dei Puma.

La fase successiva vede le reclute affrontare per la prima volta le posizioni di tiro, imparando a muoversi furtivamente, evitare trappole e lavorare in squadra. I due capisquadra sono sottoposti al primo test sul campo, guidando i Falchi e i Puma in un'ardua esercitazione che prevede l'irruzione in una struttura "a prova di nemici" e difficoltà. La squadra vincitrice ottiene un bonus speciale: una serata di svago, lontano dalla caserma. Ma le sorprese non finiscono qui.

Dove vedere La caserma 2 in tv e in streaming

La seconda puntata stagionale de “La caserma” va in onda domenica 19 novembre 2023 dalle 21.00 su Rai 2. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

