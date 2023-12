La caserma 2, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

La seconda stagione di "La Caserma" vede oggi, domenica 17 dicembre 2023, dalle 21.00 su Rai 2, il suo sesto e ultimo atto. Il docu-reality che accompagna la "generazione z" verso la maturità mette in scena sfide conclusive ad alto tasso di tensione. Vincitori e vinti a parte, assisteremo anche a momenti più distensivi, tra saluti e un po' di nostalgia.

La caserma 2: anticipazioni ultima puntata

Giunge al termine l'avventura di "La Caserma", con l'ultimo appuntamento fissato per domenica 17 dicembre alle 21.00 su Rai 2. In questa conclusiva settimana di addestramento, i giovani partecipanti saranno chiamati a mettere alla prova le loro abilità attraverso una serie di esercitazioni particolarmente intense. L'enfasi sarà posta sulla determinazione e sulle competenze acquisite nel corso delle settimane, con l'obiettivo di decretare la squadra vincitrice e individuare la recluta più meritevole. La squadra dei Puma e quella dei Falchi, c'è da giurarci, si daranno battaglia fino all'ultimo minuto.

Il legame tra i ragazzi e gli istruttori raggiungerà livelli sempre più profondi, con il rispetto delle regole e dei ruoli, certo, ma anche grazie a momenti di confidenza, divertimento e ulteriori sfide che contribuiranno a consolidare l'esperienza vissuta nella caserma. Il culmine di questa intensa avventura sarà la cerimonia finale, in cui verranno proclamati la squadra vincitrice e il migliore tra i reclute, dando riconoscimento ai risultati ottenuti e alla crescita personale di ciascun partecipante.

"La Caserma", docu-reality frutto della collaborazione con Blu Yazmine, è un programma curato da Cristiano Rinaldi, Cristina Limon, Roberto Petrucci, con la scrittura di Veronica Pennacchio, Federico Albanese, Annalisa Failla e Chiara Balza. La regia è affidata a Riccardo Valotti.

La voce narrante di Simone Montedoro è rimasta un punto fermo nella seconda edizione de "Il Collegio", mentre una delle novità più significativa riguarda la location: dopo la prima stagione girata a Levico Terme, in provincia di Trento, la produzione ha scelto una nuova ambientazione: Vinadio, situata nella provincia di Cuneo.

Dove vedere La caserma 2 in tv e in streaming

La sesta e ultima puntata stagionale de “La caserma” va in onda domenica 17 dicembre 2023 dalle 21.00 su Rai 2. Gli episodi sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

