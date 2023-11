La caserma 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

"La Caserma", il docu-reality che accompagna la "generazione z" verso la vita adulta, prosegue oggi, domenica 26 novembre 2023, dalle 21.00 su Rai 2, con il suo terzo appuntamento stagionale. Le sfide tra la squadra dei Puma e quella dei Falchi continuano. Nella puntata di questa sera è inoltre attesa una nuova esclusione.

La caserma 2: anticipazioni terza puntata

Le attività di addestramento non si fermano mai per i ragazzi della seconda edizione de "La caserma" e proseguono con i giovani protagonisti che affrontano lezioni pratiche su come attraversare correnti d'acqua in modo sicuro. All'interno della squadra dei Puma, emergono rivendicazioni di ruoli di maggiore responsabilità, dando vita a vivaci discussioni interne.

La tensione si fa ancor più palpabile quando si profila il momento più temuto: gli istruttori assegnano i bollini rossi della "danger zone". Presto un gruppo di reclute viene tenuto d'occhio e si trova improvvisamente a rischio eliminazione. Sul finire della settimana di addestramento arriva puntuale una nuova esclusione, con una recluta pronta a abbandonare la caserma. Chi sarà l'eliminato? La scelta potrebbe non essere la più prevedibile.

Ma come le rigide regole della disciplina impongono, non c'è spazio per rilassarsi e il dispiacere per gli esclusi deve durare poco: l'istruttore capo Daretti avvia a stretto giro la terza settimana di addestramento con un percorso di guerra tutt'altro che semplice. L'attività è intensa e faticosa, tra reclute che se la cavano bene ed altre che deludono le aspettative e alla porta bussa puntuale lo spettro di nuovi bollini rossi.

Per le squadre dei Puma e dei Falchi, si prospettano nuove sfide, tra cui la prima importante prova lungo il fiume. La squadra sconfitta ne esce con una reputazione compromessa, alimentando crescenti preoccupazioni. Ma è solo l'inizio di una serie di imprevisti che li attendono.

In onda per cinque puntate dal 12 novembre al 10 dicembre 2023, la seconda edizione de "Il collegio" conserva la voce narrante, quella dell'attore Simone Montedoro, ma cambia la location, che da Levico Terme (provincia di Trento) si trasferisce a Vinadio (provincia di Cuneo).

Dove vedere La caserma 2 in tv e in streaming

La terza puntata stagionale de “La caserma” va in onda domenica 26 novembre 2023 dalle 21.00 su Rai 2. Gli episodi sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

