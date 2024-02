La Promessa, le anticipazioni dal 5 al 9 febbraio 2024

L'esistenza di Martina si trova sull'orlo di un grande e imminente cambiamento. Beatriz Oltra, una figura del suo passato, fa il suo ingresso alla tenuta. Mentre Jimena, entusiasta dell'arrivo della ragazza, la accoglie a braccia aperte e tra loro nasce subito una sintonia, Don Alonso non reagisce con altrettanta gioia; il marchese sospetta che l'arrivo di un'altra persona possa disturbare ulteriormente la già precaria serenità della sua famiglia.

Martina si ritrova dunque di fronte a una situazione difficile: Beatriz si presenta come un'amica di lunga data, ma la realtà è molto più complessa. La nuova arrivata sembra nascondere un'agenda segreta, determinata a vendicarsi per eventi del passato che coinvolgono proprio Martina. La già tanto controversa new entry e non ha intenzione di andarsene finché non avrà ottenuto ciò che vuole.

Intanto, l'intimità tra Lorenzo e la Baronessa è stata scoperta, e i due sono determinati a scoprire chi li ha sorpresi e a fermare eventuali pettegolezzi che potrebbero compromettere i loro piani e i loro progetti futuri.

Maria è sconvolta per il rifiuto di Salvador di sposarla, poiché il giovane è tormentato dai traumi della guerra e non si sente pronto per un impegno così serio. Petra, approfittando della situazione, colpisce Maria con parole taglienti, riversandole addosso tutta la sua amarezza e infelicità.

Nel frattempo, Jana è colta da un ricordo del suo passato che si rivela essere di vitale importanza, spingendola a indagare più a fondo sulle sue origini e sulla sua storia di bambina.