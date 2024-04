La Pupa e il Secchione, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, novità, giuria, concorrenti

Parte oggi, in prima serata su Italia 1, l'attesa nuova edizione del reality comedy "La Pupa e il Secchione", condotto da Enrico Papi, il presentatore che ha segnato l'esordio del programma nel panorama televisivo italiano e che subentra a Barbara D'Urso, padrona di casa della precedente edizione, datata 2022. Prodotto da Endemol Shine Italy, questo show unico nel suo genere si propone di mettere a confronto, in modo irresistibilmente ironico, due mondi apparentemente opposti: quello delle affascinanti e glamour pupe, immerse nel mondo della bellezza, della moda e della mondanità, e quello dei brillanti e arguti secchioni, votati allo studio, alla cultura e alle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia.

Ad arricchire ulteriormente l'esperienza televisiva, torna in giuria Paola Barale, affiancata dal campione di scherma Aldo Montano e dalla giornalista Candida Morvillo. La nuova edizione vedrà protagonisti ben 18 concorrenti, selezionati con cura e appartenenti alla fascia d'età compresa tra i 19 e i 28 anni. Durante la serata inaugurale, verranno divisi in nove coppie, pronte a intraprendere una singolare avventura televisiva.

Le sei settimane successive rappresenteranno una cronaca nella vita quotidiana dei concorrenti, che conviveranno in una splendida villa nel cuore di Roma. Qui, giorno dopo giorno, dovranno non solo affrontare le sfide e le prove che determineranno la loro posizione nella classifica generale, ma anche condividere esperienze, emozioni e crescita personale. Tra le sfide che faranno parte del percorso di ogni coppia, ritroviamo il famigerato "Zucca Quiz", la "Prova Riconoscimento" e la "Prova Fitness". Ma le novità non mancheranno di certo, con l'introduzione di spettacolari nuove prove tutte da scoprire, come la "Sfida del muro" e il "Gioco delle Affinità".

Ogni puntata prevede l'eliminazione di una coppia. La chiave per proseguire nel gioco sarà la capacità di far incontrare e integrare le competenze dei due mondi rappresentati, con l'obiettivo finale di conquistare la vittoria. Le identità delle Pupe e dei Secchioni saranno svelate nel corso della prima puntata dello show