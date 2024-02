La rosa dell'Istria, il film stasera in tv, trama, cast, storia vera

Va in onda oggi, 5 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1 il film per la tv "La rosa dell'Istria". Liberamente ispirato al romanzo "Chi ha paura dell'uomo nero?" di Graziella Fiorentin e diretto da Tiziana Aristarco, il film racconta il dramma storico deglli esuli istriani e dalmati dall'Armistizio del dopoguerra, visto attraverso le vicende di una famiglia.

La rosa dell'Istria: trama e storia vera

La storia è ambientata a Canfaro, in Istria (attualmente, zona della Croazia) e ha inizio dopo l'armistizio del 1943. Il racconto segue Maddalena Braico, una giovane ragazza il cui sogno di diventare pittrice viene sconvolto dall'arrivo della Seconda guerra mondiale e dai conseguenti eventi che colpiscono la sua famiglia, composta dal padre Antonio, la madre Bina, il fratello maggiore Niccolò. Costretti alla fuga a causa dell'avanzata dei partigiani titini, i Braico trovano rifugio a Cividale del Friuli. Qui, Maddalena fa amicizia con Leo, un ragazzo affascinante e amante dell'arte come lei. Nonostante le difficoltà e le avversità, Maddalena e Leo cercano di perseguire i propri sogni, ma il destino li separa più volte. La storia segue le vicissitudini della famiglia Braico mentre cerca di ricostruire la propria vita dopo la guerra, affrontando perdite dolorose e momenti difficili. Maddalena vuole trovare il modo di esprimere il proprio dolore e la propria speranza attraverso la pittura, dedicandosi alle storie degli esuli istriani e dalmati, in nome della sua famiglia.

Tratto dal libro "Chi ha paura dell’uomo nero?" di Graziella Fiorentin, del 2000, il film non tratta una specifica storia vera, ma parla di verosimili vicende umane degli esuli istriani e dalmati dall'Armistizio del dopoguerra. In questo importante evento storico la maggior parte dei cittadini di nazionalità e lingua italiana dalle regioni della Venezia Giulia (che comprendono il Friuli Orientale, l'Istria e il Quarnaro) e dalla Dalmazia sono stati costretti a emigrare. Questo avvenne dopo la fine della seconda guerra mondiale, a partire dal 1945 e nel decennio successivo. L'esodo fu causato principalmente dai massacri delle foibe e coinvolse coloro che non si sentivano al sicuro sotto il nuovo governo jugoslavo comunista di Tito. In Istria e nel Quarnaro interi villaggi e città si svuotarono dei loro abitanti.

Cast e personaggi

Liberamente ispirato al romanzo "Chi ha paura dell’uomo nero?" di Graziella Fiorentin, "La rosa dell'Istria" è una coproduzione Rai Fiction - Publispei - Venicefilm s.r. Sceneggiato da Maximiliano Hernando Bruno è Angelo Petrella, il lungometraggio è diretto da Tiziana Aristarco e interpretato da (attori e rispettivi ruoli):

Gracjela Kicaj (Maddalena Braico)

Andrea Pennacchi (Antonio Braico)

Eugenio Franceschini (Leo)

Clotilde Sabatino (Bina Braico)

Costantino Seghi (Niccolò Braico)

Elisabetta De Palo (nonna Mimma)

Settimo Palazzo (Miran)

Federico Scridel (Gigi Ferri)

Diego Carli (Romano)

Maurizio Zacchigna (Renzo Giacca)

Lorenzo Acquaviva (don Ugo)

Ettore Belmondo (Sergio Visentin)

Dove vederlo in tv e in streaming

Il film per la tv "La rosa dell'Istria" va in onda in prima visione lunedì 5 febbraio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Il film è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

