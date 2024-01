La Storia, stasera in tv la quarta e ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, 23 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la quarta e ultima puntata della miniserie "La Storia". Tratta dal capolavoro letterario di Elsa Morante, la fiction è diretta da Francesca Archibugi e interpretata da un cast che comprende Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea, Elio Germano e i giovani o giovanissimi Francesco Zenga, Christian Liberti e Mattia Basciani. Nell'ultimo appuntamento il fulcro narrativo sarà concentrato sulle vicende del giovane Useppe, il cui precario stato di salute inizierà a suscitare una crescente preoccupazione nella sua premurosa madre, Ida. Nino, invece, al suo ritorno dal fronte, si troverà immischiato in un incidente dal quale non uscirà immune.

La Storia – Anticipazioni ultima puntata

Nel primo episodio della serata, l'infermità di Useppe, motivo di ansia per la devota Ida, costituisce uno degli elementi cardine degli ultimi sviluppi della miniserie. Emerge che il piccolo ha ereditato dalla madre la stessa afflizione che l'aveva colpita in età infantile: l'epilessia. Tale condizione porta il bambino a sperimentare episodi ricorrenti, suscitando così la preoccupazione crescente di Ida. La madre, nella sua disperazione, cerca il parere di medici sperando in una soluzione che possa sottrarre Useppe alle afflizioni dell'epilessia. Parallelamente, il destino di Nino, tornato indenne dal conflitto bellico, è segnato da un tragico incidente stradale.

Nel secondo episodio della serata, nonché ottavo e ultimo della miniserie tratta dal libro di Elsa Morante, mentre la malattia di Useppe persiste nel tormentare il giovane, egli sembra portare nel suo cuore un dolore incommensurabile e indelebile, una sofferenza non solo causata dagli orrori della guerra, ma anche dalle molteplici perdite subite. In questi subbugli emotivi, la famiglia si trova a fronteggiare ulteriori prove, mettendo a dura prova la resistenza e la capacità di far fronte alle tante avversità della vita.

Nel cast de "La Storia" troviamo Jasmine Trinca (nel ruolo di Ida Ramundo); Francesco Zenga (Nino); Christian Liberti e Mattia Basciani (Useppe); Valerio Mastandrea (Remo); Elio Germano (Giuseppe Cucchiarelli); Lorenzo Zurzolo (Carlo Vivaldi / Davide Segre); Asia Argento (Santina); Giselda Volodi (Vilma); Anna Ferruzzo (signora Di Segni); Lukas Zumbrock (Günther); Vincenzo Nemolato (Domenico); Vincenzo Antonucci (Salvatore); Carmen Pommella (Sora Mercedes); Flora Gigliosetto (Carulì); Anna De Stefano (Rosa); Antonella Attili (Filomena Marrocco); Ludovica Francesconi (Annita); Rosaria Langellotto (Serafina); Arcangelo Iannace (Giuseppe Primo); Josafat Vagni (Nello); Enzo Casertano (Tommaso Marrocco).

Dove vedere "La Storia" in tv e in streaming (23 gennaio)

La quarta e ultima puntata della miniserie "La Storia" in onda in prima tv oggi, 23 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

