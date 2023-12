La vita privata di Stefano De Martino: le origini, i genitori e le foto da bambino

La prima serata di Rai 2 del 26 dicembre 2023 offre uno spettacolo televisivo dal titolo "Da Natale a Santo Stefano", condotto da Stefano De Martino. Per l'occasione facciamo un tuffo nella vita del brillante conduttore e ballerino: le origini, il primo lavoro, gli amori, il figlio e le curiosità.

La vita privata di Stefano De Martino

Stefano De Martino, nato il 3 ottobre 1989 a Torre Annunziata (Napoli), è il figlio d'arte di Enrico De Martino, un ballerino, e di Maria Rosaria Scassillo. Crescendo in un ambiente intriso di passione per la danza, Stefano sviluppa fin da bambino un amore viscerale per l'arte della coreografia, ereditando la vocazione paterna. La sua famiglia è composta anche della sorella Adelaide e del fratello Davide.

Fin dai suoi primi anni, Stefano manifesta un talento eccezionale per la danza, alimentato dalla borsa di studio ottenuta nel 2007 al Broadway Dance Center di New York. Tuttavia, la sua storia è intessuta anche di momenti meno glamour ma altrettanto significativi. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, ha svolto l'umile lavoro di fruttivendolo. Un periodo durante il quale, con dedizione e passione, si svegliava all'alba per vendere verdure al mercato. Questa esperienza, anche se lontana dalla ribalta televisiva, ha contribuito a plasmare la sua visione della vita e a instillare in lui un'apprezzamento per la bellezza nei mestieri che si svolgono nelle prime ore del giorno.

Il suo percorso televisivo ha inizio nel 2011, quando entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, e qui incrocia il destino con Emma Marrone, la cantante che diventa la sua compagna. Tuttavia, il destino gli riserva un nuovo capitolo quando, nel 2012, incontra Belén Rodríguez durante la stessa edizione di Amici. Da questo incontro scaturisce una storia d'amore intensa e mediatica che evolve nel matrimonio nel settembre del 2013. Frutto di questa unione è Santiago, il loro primogenito, nato il 9 aprile dello stesso anno.

La paternità sembra avere un impatto significativo sulla vita di Stefano. La sua relazione con Santiago è caratterizzata da momenti di tenerezza e affetto, condivisi sui social media, che mostrano il suo lato più tenero di questo ballerino dal cuore sensibile. Nonostante le sfide e le complessità della vita amorosa, il legame padre-figlio è diventato un elemento centrale nella narrazione della vita di Stefano De Martino.

Nel 2015 De Martino e la Rodriguez si separano per un periodo, per poi tornare insieme nel 2019. Dopo circa un anno si lasciano nuovamente. In questo arco temporale la Rodriguez intraprende una relazione con Antonino Spinalbese dal quale ha una figlia di nome Luna Marì. Tuttavia, nel 2022 Belen e Stefano si riavvicinano fino a quando, nell’estate 2023, si lasciano per l'ennesima volta. torna aria di crisi nella coppia. De Martino viene dunque paparazzato con una ragazza di nome Martina Trivelli; la Rodriguez con un uomo, Elio Lorenzoni. Mentre la relazione della donna viene ufficializzata, De Martino non ha affermato, in tempi recenti, di essere sentimentalmente impegnato.

Il conduttore ha un profilo ufficiale di Instagram, dove alterna scatti strettamente legati ai suoi lavori televisivi e teatrali a foto capaci di catturare emozionanti momenti di vits privata. In questo spazio potete vedere uno Stefano De Martino in versione bambino: impossibile non notare una certa somiglianza con suo figlio Santiago.

Stasera e domani in TV