Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Come ogni martedì sera, anche oggi, 12 marzo, a partire dalle 21.25 su Italia 1, va in onda una nuova puntata de "Le iene" . Lo show di Davide Parenti,condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, offre il proprio caratteristico mix di inchieste investigative, intrattenimento e momenti di riflessione. Scopriamo qualche anticipazione sull'odierno appuntamento con il programma di Italia 1.

Veronica Gentili e Max Angioni sono pronti per una nuova e ricca puntata de "Le iene", ormai un classico della nostra televisione. Il programma di Davide Parenti ospita, di settimana in settimana, celebri personaggi del panorama dello spettacolo italiano: è il caso di Michelle Hunziker, attualmente impegnata su Canale 5 con il suo one-woman show "Michelle Impossible & Friends", giunto alla sua terza edizione: tra musica, danza, risate e tanti ospiti, resta un appuntamento irrinunciabile per tutti i fan della conduttrice italo-svizzera.

Nel corso della serata intervengono inoltre i Ricchi e Poveri. Originariamente un quartetto, il gruppo si trasformò in un trio dopo l'addio di Marina Occhiena. Dopo la scomparsa di Franco Gatti i Ricchi e Poveri sono diventati un duo, formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. I Ricchi e Poveri vantano una lunga e illustre storia legata al Festival di Sanremo, conquistando il secondo posto nel 1970 e nel 1971, e trionfando nel 1985 con "Se m'innamoro". Quest'anno sono tornati in gara al Festival, dopo anni di assenza, con il nuovo brano "Ma non tutta la vita".

Il programma presenta inoltre una serie di servizi ricchi di interesse, corredati da scoop inediti, destinati a far parlare. La iena Antonino Monteleone porta alla luce nuovi e importanti documenti riguardanti la Strage di Erba, offrendo un'analisi approfondita su uno degli eventi più oscuri e dibattuti della cronaca italiana.

In un altro ampio approfondimento, Gaetano Pecoraro esplora il mistero dell'"Air Bus Renzi", l'aereo leggendario legato al governo di Renzi, ora abbandonato da più di cinque anni all'aeroporto di Fiumicino e ridotto a un rudere. Il team de "Le Iene" si addentra in questa controversa storia, promettendo rivelazioni sorprendenti.

Prevista, inoltre, un'anticipazione esclusiva della quinta puntata di "Le Iene presentano: Inside", in onda giovedì 14 su Italia 1. Questa volta, il viaggio condotto da Cizco e l'autore Angelo De Luca ci porta nel complesso mondo della tossicodipendenza, esplorato nello speciale dal titolo "San Patrignano: inferno o paradiso?".