Le iene, stasera in tv la nuova puntata: speciale Geolier e altre anticipazioni

Oggi, 13 febbraio 2024, Veronica Gentili e Max Angioni presentano una nuova puntata de "Le iene", in onda su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma di Davide Parenti propone una serie di approfondimenti che vanno da tematiche serie a scherzi da ridere. Molto atteso il diario sanremese, che vede nel rapper campano Geolier una guida d'eccezione.

Le iene, le anticipazioni del 13 febbraio 2024

Fedeli al detto "Tutti cantano (e parlano di) Sanremo", anche "Le iene" dedicano un ampio servizio al più importante dei festival canori di casa nostra. La iena Nicolò De Devitiis ha trascorso una settimana nella città lagunare ed offre nell'odierno speciale uno sguardo approfondito dietro le quinte della settimana di "Sanremo 2024" insieme a Geolier, il rapper napoletano che ha raggiunto il secondo posto al Festival. Armato solo di uno smartphone, De Devitiis cattura momenti esclusivi dell'artista mentre affronta la frenetica kermesse canora, regalandoci uno spaccato autentico delle emozioni, delle sfide e delle controversie che accompagnano una tale esperienza. Il doppio punto di vista, quello di De Vitiis e quello dell'amatissimo artista, restituiscono una visione di sicuro interesse. In un altro servizio, l'inviato Sebastian Gazzarrini gioca uno scherzo da ridere al celebre portiere Gianluigi Donnarumma, numero 1 della nazionale italiana, con la quale è campione d'Europa in carica, e del Paris Saint-Germain. Pensando di partecipare a un'intervista su intelligenza artificiale condotta dal programma di Italia 1, Donnarumma si ritrova invece vittima di uno scherzo elaborato e inaspettato. Bendato, legato a una sedia e con la voce clonata, il portiere viene preso in giro mentre messaggi vocali vengono inviati alla sua rubrica telefonica. Per il gran finale, viene posto di fronte a una complessa scelta: a chi tra Neymar, Mbappé e Messi inviare l'ultimo messaggio vocale? Continua, inoltre, l'inchiesta condotta da Filippo Roma sul mondo degli arbitri, che ha monopolizzato l'attenzione nelle scorse settimane. Dopo gli appelli del presidente Gabriele Gravina a farsi avanti, un arbitro attivo durante la stagione calcistica 2021/2022 decide di rompere il silenzio e fare delle pesanti accuse nei confronti del designatore Gianluca Rocchi. L'intera faccenda attira l'attenzione del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, che si pronuncia sulla vicenda. Insomma: un altro scoop che promette di generare ulteriori polemiche. La trasmissione condotta da Veronica Gentili e Max Angioni propone un'anticipazione del nuovo ciclo di puntate de "Le Iene presentano: Inside", con un'indagine condotta da Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli sul delitto di Arce, un caso ancora irrisolto dopo ventitré anni. La storia della giovane Serena Mollicone, uccisa nel 2001, continua a sconvolgere e a suscitare domande sulla verità, nonostante la sentenza di primo grado che ha assolto tutti gli imputati. "Inside" riparte dopodomani, giovedì 15 febbraio.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (13 febbraio)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 13 febbraio 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

